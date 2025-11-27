محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنج عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها، گفت: یک ماه پیش ازسوی وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌ای حدود ۱۰ هزار تن برنج هندی جی‌تی‌سی به فروشگاه‌های ما دادند که بین این فروشگاه‌ها توزیع شد و با قیمت تنظیم بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

عرضه ۱۰ هزار تن برنج هندی تنظیم بازار در فروشگاه‌ها

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به این سوال که «آیا برنج پاکستانی تنظیم بازار نیز به این فروشگاه‌ها برای عرضه تحویل شده است؟» گفت: در مورد برنج پاکستان هنوز به ما چیزی اعلام نشده است.

خراسانی در مورد موجودی سایر کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: در حال حاضر برای تامین کالاها مشکلی در فروشگاه‌ها نداریم زیرا همه چیز موجود است و در حد نیاز این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

افزایش مداوم قیمت لبنیات و محصولات کنسروی

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به این سوال که «بزرگ‌ترین مشکل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ماه‌های اخیر چه بوده است؟» گفت: نوسان قیمتی کالاها و افزایش مداوم قیمت کالاها ما را خیلی اذیت می‌کند.

خراسانی ادامه داد: این مشکل به ویژه در مورد لبنیات و محصولات کنسروی که تغییرات قیمتی زیادی داشتند، بیشتر به چشم می‌خورد.

نصب نرم‌افزارهای جدید برای تشخیص کالاهای قیمت قدیم و جدید

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه در ماه‌های اخیر عملا تغییرات قیمتی را در همه کالاها داریم، گفت: طبیعتاً با تغییرات قیمت ارز و به تبع مواد اولیه، تولیدکننده مجبور می‌شود که تغییرات قیمتی برای محصول خود داشته باشد؛ بنابراین قیمت کالاها تغییر می‌کند.

خراسانی افزود: این تغییرات مداوم قیمتی برای ما سخت و مشکل است چون ما نمی‌توانیم قفسه فروشگاه‌ها را خالی بگذاریم و مجبور هستیم که کالاهای مورد نیازمان را با قیمت جدید بخریم و با قیمت جدید در داخل قفسه‌های فروشگاه عرضه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین ملزم هستیم که قیمت جدید و قدیم کالاها را با موجودی فروشگاه تفکیک کنیم که این کار برای ما اذیت‌کننده و سخت است. خوشبختانه در سیستم‌های نرم‌افزار فروشگاه‌ها نرم‌افزاری نصب کردیم که قیمت قدیم و قیمت جدید کالاها را از طریق مانیتوری که جلوی صندوقدار است، تشخیص بدهد. این مشکل هم کم شده ولی طبیعتا تغییرات قیمت اصولاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دچار دردسر می‌کند.

