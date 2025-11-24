خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟

وضعیت کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
کد خبر : 1718301
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: با هدف تضمین سلامت آب شرب و تقویت نظام پایش بهداشت آب بیش از ۲۲ میلیون آزمون کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در سراسر کشور انجام شده است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احمد منتظری مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور در باره عملکرد شبکه پایش کیفیت آب شرب در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ادامه داد: برای ارتقای سلامت آب شرب در ۱۴۲۱ شهر و ۳۸ هزار روستای زیر پوشش، مجموعه‌ای گسترده و منسجم از آزمون‌های کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی انجام شده است که نقش مهمی در کنترل لحظه‌ای کیفیت آب و پیشگیری از هرگونه آلودگی دارد.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی عملکرد نیم‌سال اول، در بخش کلرسنجی ۱.۴ میلیون مورد در شهرها و ۹.۴ میلیون مورد در روستاها اجرا شده است و تعداد آزمون‌های میکروبی به ‌ترتیب ۶۰ هزار مورد در شهرها و ۲۳۰ هزار مورد در روستاها بوده است.

منتظری خاطرنشان کرد: در حوزه پایش کدورت نیز ۱.۳۵ میلیون آزمون در مناطق شهری و ۹.۶ میلیون آزمون در مناطق روستایی انجام شده که نشان‌دهنده گستره فعالیت کارشناسان بهداشت آب و حساسیت مجموعه نسبت به کیفیت آب شرب مردم است.

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با تاکید بر اهمیت این حجم از پایش منظم گفت: تداوم نمونه‌برداری گسترده و تحلیل آزمایشگاهی، ستون اصلی تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مردم در اقصی نقاط کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های بهداشت آب و اطمینان از سلامت منابع تأمین و شبکه‌های توزیع ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب