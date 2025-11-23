خبرگزاری کار ایران
پیروی بانک‌ها و پالایشگران چین و هند از تحریم‌های روسیه

یک مقام خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که بانک‌ها و پالایشگاه‌های چین و هند در حال گام برداشتن به سوی رعایت تحریم‌های واشینگتن علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه هستند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مدعی شد که بانک‌ها و پالایشگاه‌های چینی و هندی در حال حرکت به سمت رعایت تحریم‌های ایالات متحده علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسنفت و لوک‌اویل روسیه هستند.

دولت ترامپ ماه گذشته میلادی در تلاش برای تسریع در روند صلح مسکو و کی‌یف، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های لوک‌اویل و روسنفت روسیه اعمال کرد.

چین و هند از خریداران اصلی نفت روسیه به‌شمار می‌روند.

این مقام آمریکایی در تماس تلفنی با خبرنگاران مدعی شد: بسیاری از نهادهای چینی و هندی از تحریم‌ها آگاه هستند و ریسک‌گریز بوده، اهمیت روابط با غرب را تشخیص می‌دهند و در حال حرکت به سمت رعایت این تحریم‌ها هستند.

