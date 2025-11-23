به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مدعی شد که بانک‌ها و پالایشگاه‌های چینی و هندی در حال حرکت به سمت رعایت تحریم‌های ایالات متحده علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسنفت و لوک‌اویل روسیه هستند.

دولت ترامپ ماه گذشته میلادی در تلاش برای تسریع در روند صلح مسکو و کی‌یف، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های لوک‌اویل و روسنفت روسیه اعمال کرد.

چین و هند از خریداران اصلی نفت روسیه به‌شمار می‌روند.

این مقام آمریکایی در تماس تلفنی با خبرنگاران مدعی شد: بسیاری از نهادهای چینی و هندی از تحریم‌ها آگاه هستند و ریسک‌گریز بوده، اهمیت روابط با غرب را تشخیص می‌دهند و در حال حرکت به سمت رعایت این تحریم‌ها هستند.

