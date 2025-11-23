خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز صادر شد

مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز صادر شد
کد خبر : 1717996
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی کشور را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه:
۱.ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد. در این مصوبه، این اقلام با عنوان «کالاهای اساسی» نام‌گذاری شده‌اند.

۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و واردات حاصل از تهاتر، به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.

۳.واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ترخیص آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۴.مسئولیت هماهنگی، حسن اجرا، پشتیبانی لجستیکی، توزیع و نظارت بر فرآیند واردات موضوع این مصوبه به استانداران استان‌های مرزی محول شده است.

۵.تشریفات گمرکی، مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه، باید با هماهنگی استانداران و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

۶.تمام استان‌های غیرمرزی نیز مجاز هستند از طریق استان‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.

بر این اساس، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد موظف به همکاری در حسن اجرای این مصوبه هستند.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.

مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز صادر شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب