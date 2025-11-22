به گزارش ایلنا، علی اکبر ایرانشاهی در همایش سالانه بازار سرمایه به بررسی وضعیت توکن‌سازی دارایی‌ها و بلاک‌چین در ایران پرداخت.

او با اشاره به آغاز جدی ورود منابع به حوزه کریپتو در اواخر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گفت: در آن سال‌ها اعداد و ارقام قابل‌توجهی مطرح می‌شد و دغدغه نهاد ناظر نسبت به شفافیت و مدیریت این حوزه همواره وجود داشت. بررسی این‌که آیا باید این حوزه را رها کنیم یا مقررات لازم را اعمال کنیم، از همان زمان آغاز شد.

ایرانشاهی افزود: نهاد ناظر ابتدا باید مشخص کند چه مشکلی قرار است حل شود. مسائل مربوط به شفافیت، هزینه‌های بالای عملیات پس از معاملات و مشکلات معاملات ثانویه، از جمله دغدغه‌های اصلی در گام اول بود.

او هم‌چنین به تعارض قوانین و چالش‌های حقوقی در زمینه توکن‌سازی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: با قانون جدید، مالکیت صرفاً بر اساس سند رسمی شناخته می‌شود. بنابراین مسائل حقوقی، آثار حقوقی و اختلاف‌نظرهای مختلف در این زمینه هم‌چنان وجود دارد و باید حل و فصل شود.

ایرانشاهی ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با ریسک پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ مجوز توکن‌سازی یونیت‌های سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری صادر شد و در یک سال و نیم تجربیات ارزشمندی کسب شد.

او درباره چالش‌های فنی و اجرایی افزود: ضروری است که مطمئن شویم معاملات در بستر بلاک‌چین انجام می‌شود و اختلافات مربوط به تصفیه و مسئولیت ناشر توکن، کاستودین و پلتفرم به‌صورت شفاف روشن شود.

ایرانشاهی با اشاره به تجربه جهانی در صندوق‌های رمز ارزی گفت: مسائل جدی حقوقی، فقهی و اجرایی وجود دارد. موضوعاتی مانند تبدیل دارایی به ریال، نرخ تسعیر و قابل اتکا بودن معاملات باید با دقت بررسی شود تا بستر توسعه صندوق‌های رمزارز فراهم شود.

