رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس مطرح کرد

ضرورت ایجاد مقررات در توکن سازی دارایی‌ها در بازار سرمایه

ضرورت ایجاد مقررات در توکن سازی دارایی‌ها در بازار سرمایه
کد خبر : 1717715
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت شفافیت و تدوین مقررات در توکن‌سازی دارایی‌ها در بازار سرمایه گفت:بستر توسعه صندوق‌های رمزارز می‌بایست با دقت فراهم شود.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ایرانشاهی در همایش سالانه بازار سرمایه به بررسی وضعیت توکن‌سازی دارایی‌ها و بلاک‌چین در ایران پرداخت.

او با اشاره به آغاز جدی ورود منابع به حوزه کریپتو در اواخر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گفت: در آن سال‌ها اعداد و ارقام قابل‌توجهی مطرح می‌شد و دغدغه نهاد ناظر نسبت به شفافیت و مدیریت این حوزه همواره وجود داشت. بررسی این‌که آیا باید این حوزه را رها کنیم یا مقررات لازم را اعمال کنیم، از همان زمان آغاز شد.

ایرانشاهی افزود: نهاد ناظر ابتدا باید مشخص کند چه مشکلی قرار است حل شود. مسائل مربوط به شفافیت، هزینه‌های بالای عملیات پس از معاملات و مشکلات معاملات ثانویه، از جمله دغدغه‌های اصلی در گام اول بود.

او هم‌چنین به تعارض قوانین و چالش‌های حقوقی در زمینه توکن‌سازی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: با قانون جدید، مالکیت صرفاً بر اساس سند رسمی شناخته می‌شود. بنابراین مسائل حقوقی، آثار حقوقی و اختلاف‌نظرهای مختلف در این زمینه هم‌چنان وجود دارد و باید حل و فصل شود.

ایرانشاهی ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با ریسک پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ مجوز توکن‌سازی یونیت‌های سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری صادر شد و در یک سال و نیم تجربیات ارزشمندی کسب شد.

او درباره چالش‌های فنی و اجرایی افزود: ضروری است که مطمئن شویم معاملات در بستر بلاک‌چین انجام می‌شود و اختلافات مربوط به تصفیه و مسئولیت ناشر توکن، کاستودین و پلتفرم به‌صورت شفاف روشن شود.

ایرانشاهی با اشاره به تجربه جهانی در صندوق‌های رمز ارزی گفت: مسائل جدی حقوقی، فقهی و اجرایی وجود دارد. موضوعاتی مانند تبدیل دارایی به ریال، نرخ تسعیر و قابل اتکا بودن معاملات باید با دقت بررسی شود تا بستر توسعه صندوق‌های رمزارز فراهم شود.

 

