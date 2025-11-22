کونوکو فیلیپس میدانهای گازی سوریه را توسعه میدهد
وزارت انرژی سوریه اعلام کرد شرکت نفت سوریه با کونوکو فیلیپس و نواترا تفاهمنامهای برای توسعه میدانهای گازی و افزایش تولید داخلی امضا کرده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی سوریه اعلام کرد شرکت نفت سوریه با شرکتهای کونوکو فیلیپس و نواترا تفاهمنامهای برای توسعه همکاری در بخش گاز طبیعی امضا کرده است.
بهدلیل تخریب زیرساختهای انرژی در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله، سوریه امروز تنها بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید میکند، هرچند تأمین برق در ماههای اخیر بهویژه با واردات گاز از جمهوری آذربایجان و قطر بهبود یافته است.
این وزارتخانه اعلام کرد تفاهمنامه شامل توسعه میدانهای گازی موجود و اکتشاف میدانهای تازه با استفاده از استانداردهای فنی و فناوری روزآمد است؛ هدف آن افزایش تولید داخلی و تقویت امنیت انرژی اعلام شده است.
یوسف قبالاوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه گفت: طبق تفاهمنامه جدید، انتظار میرود تولید گاز ظرف یک سال چهار تا روزانه ۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
این قرارداد در شرایطی امضا شد که دولت سوریه متعهد به افزایش تأمین برق داخلی است.
برآوردها نشان میدهد تولید گاز طبیعی داخلی سوریه بهدلیل جنگ از ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۱۱ به ۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۳ رسیده است.