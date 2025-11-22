به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش سالانه بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل کشور رشد پایدار و مداوم است، اظهار داشت: اگر تشکیل سرمایه محقق نشود رشد اقتصادی هم امکان تحقق نخواهد داشت و بدون رشد اقتصادی بعید است که سایر مولفه‌های رشد اقتصادی منجر به رشد شوند و تشکیل سرمایه هم در بازار سرمایه محقق می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: در حال حاضر بیش از ١٢٠٠ نهاد مالی در بازار سرمایه فعال هستند و همچنین حدود ۵٠ میلیون کد سهامداری وجود دارد که اگر روزانه ۶ کد معامله انجام دهند بیش از ٢ میلیون نفر از آنان در این بازار فعالند.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه در ١۴ ماه گذشته تلاش‌هایی را برای افزایش کارایی و تاب‌آوری بازار انجام داده‌ایم، ادامه داد: در این مدت توانستیم تاب آوری بازار سرمایه را افزایش دهیم و همچنین اینکه بازدهی بازار سرمایه نسبت به شهریور ماه سال گذشته تا ۵٠ درصد رشد پیدا کرد.

صیدی همچنین از راه اندازی اوراق سلف نفتی و ارزی در بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک اوراق سلف نفتی و ارزی در بورس‌های کالایی عرضه کنیم.

وی افزود: اقدامات مربوط اوراق سلف ارزی انجام شده و هماهنگی‌ها برای راه اندازی آن انجام شده‌است.

رییس سازمان بورس با اشاره به تاب آوری بورس در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: افت بازار سرمایه و خروج منابع در جنگ ١٢ روزه ایران کمتر از بورس آمریکا در بحران ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و بحران بورس کیف و مسکو در جنگ اوکراین و روسیه بود.‌

وی ادامه داد: همچنین در ۴ ماه پس از جنگ شاهد رشد ٢٠ درصدی بازار سرمایه بودیم.

صیدی با اشاره به برنامه‌های توسعه بورس تاکید کرد: اندازه بورس باید به اندازه اقتصاد کشور برسد و باید بورس را به ۴٠٠ میلیارد دلار رساند. در حال حاضر، ٧٢٠ شرکت در بورس فعال هستند که امیدوارم تا سال آینده تعداد شرکت‌های فعال به بیش از ٩٠٠ شرکت برسد.

