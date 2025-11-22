به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از رونمایی طرح «رویش» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح رویش با هدف رشد اقتصادی بلند مدت از طریق فعالسازی حوزه‌های ارزی و صادراتی با تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط رونمایی می شود .

وی ادامه داد: یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی کشور برای شرایط امروز، برنامه ریزی برای اجرای اقداماتی در راستای رشد اقتصادی بلندمدت است که برای تحقق این هدف، به زودی از طرح رویش رونمایی می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در طرح رویش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت چند برابر می‌شود که این طرح متشکل از مجموعه ابزارهایی از جمله صندوق تضمین، سامانه وثایق و ... است. در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم.

مدنی زاده تاکید کرد: ۴ سال آینده مردم ثمرات اقتصادی طرح رویش را در کشور می‌بینند.

مدنی‌زاده با اشاره به دیگر راهبردهای اقتصادی برای شرایط فعلی کشور اظهار داشت: در سطح اقتصاد کلان به چند چالش جدی مواجه هستیم که موضوع تورم افزاینده در اولویت قرار دارد. رکورد اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی بلندمدت که یک دهه گذشته با آن مواجه بودیم از دیگر چالش‌های مهم بازار سرمایه هستند.

وزیر اقتصاد درباره عوامل ایجاد کننده این چالش‌ها ادامه داد: عوامل داخلی و خارجی منجر به وجود این شرایط و چالش‌ها شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این عوامل مربوط به موضوعات و مسائل داخلی هستند که ناشی از حکمرانی اقتصادی بوده که ساختار نهادی بلند مدتی بوده است.

وی افزود: در اقتصاد ایران با مسائل مربوط به مداخلات دولت مواجه هستیم و همچنین در مقطعی هم با درآمد بالا و پرنوسان نفتی مواجه بودیم که در این روند به جای سرمایه‌گذاری بلند، انواع رانت را در اقتصاد تولید کردیم.

مدنی‌زاده تاکید کرد: نتیجه این وضعیت این شد که امروز شاهد انباشت ناترازی‌ در بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی هستیم. مداخله‌گری قیمتی باعث شده که بهره‌وری نیروی کار کاهش پیدا کند و در نهایت نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه امروز حوزه انرژی به شدت با ناترازی‌ مواجه هستند، اظهار داشت: همین مداخله گری قیمتی باعث شده که قیمت انرژی هر روز کمتر شود و همین منجر به افزایش مصرف انرژی شده‌است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال پس از جنگ ١٢ روزه در شرایط نامعلوم نه جنگ و نه صلح قرار داشتیم ، گفت: همین شرایط باعث شده که بسیاری از واحد‌های تولیدی به دلیل نامعلوم بودن افق اقتصاد، اقدامی انجام ندهند. بنابراین امروز در شرایط تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی قرار بگیریم و این تصویر اقتصاد کلان کشورمان است.

وی با بیان اینکه در این شرایط اولین اقدام ما مقابله با تورم بوده، افزود: همزمان با مقابله با افزایش نرخ تورم سیاست حمایت از معیشت مردم را دنبال می کنیم و استراتژی کلان برای مقابله با تورم بالا، مقابله با ناترازی‌ بودجه است.

مدنی‌زاده ادامه داد: موضوع دیگر ناترازی‌ حوزه بانکی است که مقابله این عامل تورم را با سیاست افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیر جاری و تسویه مثلثی دنبال می‌کنیم و همچنین از مسیر ایجاد سلامت در سیستم بانکی جلوی اضافه برداشت را می‌گیریم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: راهبرد اقتصادی دیگر رانت‌زدایی از اقتصاد است و به طور تدریجی و آرام آرام از فضای اقتصادی رانت زدایی می کنیم.

وی با اشاره به راهبردهای اقتصادی در مقابله با رکود اظهار داشت: سیاست‌هاس انقباضی به تشدید رکود دامن می‌زند. از این رو مجموعه‌ سیاست‌هایی را در نظر گرفتیم از روش اعتباری استفاده کنیم که از این طریق بتوانیم طرف تقاضا را تحریک کنیم و در واقع روش تامین مالی انبساطی اعتباری است.

خبر در حال تکمیل می باشد...