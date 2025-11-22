خبرگزاری کار ایران
واردات نفت خام هند در اکتبر به اوج ۶ ماهه رسید

واردات نفت خام هند در اکتبر به اوج ۶ ماهه رسید
داده‌های دولتی نشان داد واردات نفت خام هند در ماه اکتبر با رشد نزدیک به ۹ درصد نسبت به ماه پیش از آن، به بالاترین سطح ۶ ماهه رسید.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، داده‌های دولتی هند نشان داد واردات نفت خام هند در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش از آن با حدود ۹ درصد افزایش به ۲۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۴) به‌شمار می‌رود.

هند سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است و این داده‌ها شاخص کلیدی تقاضای نفت این کشور به‌شمار می‌آید.

بر اساس داده‌های اداره دولتی برنامه‌ریزی و تحلیل نفت، واردات نفت خام هند در مقایسه سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافته و از ۱۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تن در اکتبر ۲۰۲۴ به ۲۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تن در اکتبر ۲۰۲۵ رسیده است.

در همین حال واردات فرآورده‌های نفتی در ماه اکتبر حدود ۷.۱ درصد کاهش به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسید، در حالی که صادرات فرآورده‌ها با ۱.۴ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تن رسید.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبی‌اس (UBS)، بیان کرد: با نگاهی به داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، افزایش واردات از روسیه مشاهده می‌شود بنابراین می‌توان گفت تخفیف‌های قیمتی جذاب از این روند پشتیبانی کرده است.

وی افزود: عامل دیگر همچنان افزایش فصلی تقاضاست که از واردات بیشتر در سه‌ماه چهارم حمایت می‌کند.

طبق داده‌های اولیه ردیابی کشتی از مؤسسه کپلر (Kpler) و اویل‌ایکس (OilX)، انتظار می‌رود واردات نفت خام هند از روسیه در ماه اکتبر نسبت به ماه گذشته اندکی افزایش یافته باشد، اما از ماه نوامبر  پس از تحریم دو تأمین‌کننده اصلی از سوی واشینگتن، این روند کُند خواهد شد.

دور تازه تحریم‌های آمریکا دو تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، لوک‌اویل و روسنفت را هدف قرار داده است. واشینگتن به شرکت‌ها تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت داده بود معامله‌های خود را با این تولیدکنندگان متوقف کنند.

شرکت‌های ریلاینس اینداستریز، پالایشگاه مانگالور و اچ‌پی‌سی‌ال-میتال انرژی (HPCL-Mittal Energy) هند خرید نفت روسیه را متوقف کرده‌اند، در حالی که دیگر پالایشگاه‌ها در حال بررسی تأمین نفت از تولیدکنندگان غیرتحریمی هستند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، هند پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با واردات روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، معادل حدود ۴۰ درصد از صادرات روسیه، به بزرگ‌ترین خریدار نفت خام دریایی روسیه تبدیل شد.

 

