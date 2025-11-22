توافق ترانزیتی ششجانبه در استانبول
نمایندگان ۶ کشور ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه در استانبول توافقنامهای برای توسعه ترانزیت ریلی از این کریدور امضا کردند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ۶ کشور ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه در استانبول توافقنامهای برای توسعه ترانزیت ریلی محمولات از مسیر شاخه جنوبی این کریدور مهم امضا کردند. این توافق، ایران را در جایگاه دروازه طلایی عبور قطارهای کانتینری از مبدأ چین به مقصد اروپا قرار میدهد.️
بر اساس این توافق شش جانبه، کشورهای واقع در طول این کریدور متعهد شدند با تعیین تعرفههای یکسان و رقابتی، تسریع در زمان سیر قطارها، کاهش هزینههای جانبی و گمرکی و همچنین فراهم کردن زیرساختهای لازم، زمینه را برای افزایش چشمگیر عبور قطارهای کانتینری از شاخه جنوبی این کریدور، که از خاک ایران میگذرد، فراهم کنند.️
سال گذشته میلادی نزدیک به ۶۰ میلیون تن انواع محمولات در قالب حدود ۲۰ هزار قطار باری کانتینری بین چین و اروپا جابهجا شده است.️ انتظار میرود با اجرایی شدن این توافقات، بخش قابل توجهی از این حجم ترانزیت ریلی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منافع اقتصادی و تجاری قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد.