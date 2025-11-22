عرضه ۶.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر در مرحلۀ اول
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: ۶.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر در مرحلۀ اول وارد کشور و در بورس انرژی عرضه میشود.
به گزارش ایلنا، کرامت ویسکرمی درباره واردات و عرضه بنزین سوپر در کشور اظهار داشت: ۶.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر در مرحلۀ اول وارد کشور و در بورس انرژی عرضه میشود.
وی افزود: میزان واردات در مراحل بعدی به تقاضای مصرفکنندگان بستگی دارد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی تصریح کرد: توزیع بنزین سوپر کار جدیدی است، ما نمیدانیم استقبال چگونه است اما در مرحله اول جایگاههای خاصی را در تهران در نظر میگیریم، تعدادی خودروهای سیار به این منظور مجوز دریافت کردهاند که به صورت سیار سوخت را تحویل میدهند.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که جایگاههای کوچک مقیاسی در نقاط مختلف شهر تهران داشته باشیم فروش اولیه را به به شکل سیار انجام خواهیم داد و بتدریج در کلان شهر تهران و سایر شهرها که تقاضای بنزین ویژه دارند؛ گسترش خواهیم داد.