مروری بر فعالیت یک ماهه "بیمه پارسیان"
جمع حق بیمه صادره ( شامل قبولی اتکائی) از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ تا پایان مورخ ۳۱ شهریور ماه رقم ۱۰۴.۹۸۹.۷۱۶ میلیون ریال اعلام شده این در حالی است که این رقم در مهر ماه به ۱۲۵.۱۱۲.۰۹۸ میلیون ریال رسیده است که با ۱۹.۱۶ درصد رشد روبرو شده است.

به گزارش ایلنا؛ در گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۴ بیمه پارسیان با "نماد پارسیان" با سرمایه ثبت شده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و سرمایه ثبت نشده ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در سایت کدال آمده است؛

جمع حق بیمه صادره ( شامل قبولی اتکائی) از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ رقم ۱۰۴.۹۸۹.۷۱۶ میلیون ریال اعلام شده این در حالی است که این رقم در مهر ماه به  ۱۲۵.۱۱۲.۰۹۸ میلیون ریال  رسیده است که با ۱۹.۱۶ درصد رشد روبرو شده است.

همچنین جمع خسارت پرداختی این شرکت  از ۶۲.۲۳۸.۵۳۹ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۷۶.۷۵۳.۱۴۲ میلیون ریال در انتهای مهر ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۲۳.۲۸ درصد افزایش همراه شده است.

