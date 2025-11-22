افزایش ۱۸ درصدی ناوگان هوایی کشور
با ورود هواپیماهای جدید و ارتقای توان تعمیراتی، تعداد هواپیماهای فعال کشور در حال حاضر 209 فروند است و تا پایان سال جاری به 220 فروند خواهد رسید که رشد قابل توجه در ناوگان را نشان می دهد.
به گزارش ایلنا، مجید اخلاقی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد: در حال حاضر ۲۰۹ فروند هواپیمای مسافری فعال در کشور مشغول به فعالیت هستند که نسبت به آغاز فعالیت دولت چهاردهم، افزایش ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
وی همچنین با افزوده شدن ناوگان جدید به کشور خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد و اطلاعات موجود در دفتر صلاحیت پرواز سازمان، در ابتدای دولت چهاردهم تعداد هواپیماهای فعال ۱۷۷ فروند بود که این عدد با اضافه شدن ۳۲ فروند هواپیمای واردشده به کشور، به ۲۰۹ فروند تا امروز افزایش یافته است.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اظهار امیدواری کرد که طبق برنامهریزیهای انجامشده، تعداد هواپیماهای اضافهشده به ناوگان هوایی کشور تا پایان سال جاری به بیش از ۴۰ فروند و تعداد هواپیماهای فعال به حدود ۲۲۰ فروند هواپیما برسد.
وی افزود: سیاستهای سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تسهیل و تسریع ورود ناوگان به کشور و همچنین جذب سرمایههای خرد در صنعت هوانوردی، در کنار حفظ و رعایت استانداردهای مرتبط با ایمنی وسایل پرنده و پروازها نقش اساسی در این دستاورد مهم داشته است.از سوی دیگر توجه بیشتر به مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور و ارتقاء کمی وکیفی آنها موجب شده تعداد هواپیماهای کمتری به دلایل فنی زمینگیر و یا از چرخه عملیات پروازی خارج شوند که در عمل افزایش تعداد هواپیماهای فعال را به دنبال داشته است.