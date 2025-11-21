صادرات ۳۲ میلیارد دلاری در ۷ ماه / تراز تجاری همچنان منفی است

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، محمدصادق قنادزاده با تشریح آمار صادرات و واردات غیرنفتی گفت: در ۷ ماهه امسال، صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۳۲ میلیارد دلار و واردات نیز به حدود ۳۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرات غیرنفتی رو به رشد است اما برای افزایش آن، اقدامات داخلی و خارجی باید همزمان صورت بگیرد. در بعد داخلی بر بهبود زیرساخت‌های تجاری، تأمین کانتینرهای یخچال‌دار، اصلاح رویه‌های گمرکی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تمرکز کرده‌ایم. تسهیل فرآیند بازگشت ارز و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از دیگر برنامه‌های کلیدی در دست اجراست.

وی همچنین از تلاش برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایه خبر داد و گفت: موافقت‌نامه‌های تجاری متعددی با کشورهای همسایه و اوراسیا با تعرفه‌های ترجیحی تصویب شده و امضای توافق با عمان، کویت، قطر و امارات در دستور کار قرار دارد تا مسیر تجارت خارجی بازتر و موانع داخلی نظیر مشکلات مرزنشینان و رویه‌های ملوانی کاهش یابد.

گفتنی است، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹۲ درصد کاهش یافته است.

مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی شامل گاز طبیعی ۲.۷۹۶ میلیارد دلار (کاهش ۳۲.۳۷ درصد)، وروپان مایع‌شده ۲.۰۹۹ میلیارد دلار (افزایش ۷.۰۴ درصد)، قیر نفت، ۱.۳۸۱ میلیارد دلار (افزایش ۴.۱۱ درصد)، بوتان مایع‌شده، ۱.۳۵۸ میلیارد دلار (افزایش ۹.۱۲ درصد)، متانول: ۱.۳۳۷ میلیارد دلار (کاهش ۱۳.۳۶ درصد)، شمش آهن و فولاد غیرممزوج، ۱.۱۸۳ میلیارد دلار (افزایش ۳۴.۸۸ درصد)، اوره، ۱.۰۲۸ میلیارد دلار (افزایش ۰.۰۸ درصد) است.

مقاصد عمده صادراتی شامل چین (۸.۲۲۷ میلیارد دلار)، عراق (۵.۸۲۳ میلیارد دلار)، امارات (۴.۵۰۰ میلیارد دلار)، ترکیه (۳.۷۱۴ میلیارد دلار) و افغانستان (۱.۴۰۵ میلیارد دلار) بوده است.

متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۵۳۳ دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۳۹ درصد کاهش دارد.

مجموع واردات کشور نیز ۲۲.۳ میلیون تن به ارزش ۳۴.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.

اقلام اصلی واردات شامل طلا (شمش): ۲.۱۳۲ میلیارد دلار (کاهش ۴۶.۳۵ درصد نسبت به سال گذشته، اما رتبه اول واردات)، ذرت دامی ۱.۸۹۰ میلیارد دلار، روغن دانه آفتابگردان ۱.۳۰۶ میلیارد دلار (افزایش ۱۵۳ درصدی)، تلفن همراه هوشمند: ۱.۰۵۸ میلیارد دلاز، ببرنج: ۱.۰۴۵ میلیارد دلار (افزایش ۹۱.۱۳ درصدی) و قطعات منفصله خودرو: ۷۲۷ میلیون دلار (افزایش ۵۴ درصدی) می‌شود.

کشورهای اصلی طرف معامله در واردات نیز امارات (۱۰.۵۵۴ میلیارد دلار)، چین (۹.۲۴۷ میلیارد دلار)، ترکیه (۵.۳۶۲ میلیارد دلار) و هند (۱.۱۸۵ میلیارد دلار) بوده‌اند.

