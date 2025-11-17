خبرگزاری کار ایران
صادرات کیوی به هند و اوراسیا

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از صادرات محصولات کشاورزی به ویژه کیوی به بازارهای هند و اوراسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم گفت: واردات سموم کشاورزی به‌طور کامل تحت نظارت این سازمان قرار دارد و محصولات کشاورزی استان به ویژه کیوی، به دلیل رعایت الزامات شناسنامه‌دار شدن و پایش آلاینده‌ها، اکنون به‌راحتی به بازارهای بین‌المللی از جمله هند و کشورهای اوراسیا صادر می‌شوند.

وی با اظهار این که واردات سموم کشاورزی کاملا تحت نظارت سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد، افزود: نمونه بارز افزایش صادرات محصولات کشاورزی کیوی مازندران به کشور هند است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: انواع سموم کشاورزی با حساسیت خاصی وارد کشور می‌شود و در توزیع و مصرف آن نیز نظارت خوبی صورت می‌گیرد.

وی با توضیح این که محصولات کشاورزی باید شناسنامه‌دار شوند و در این فرایند پایش آلاینده‌ها یا محصولات به لحاظ آلودگی‌های سموم کشاورزی انجام می‌شود، ادامه داد: بسیاری از قوانین کشاورزی، بی‌نظمی‌ها را در تولید و صادرات از بین می‌برد، یعنی اکنون بسیاری از صادرات مرکبات و کیوی شمال براساس شناسه باغ، سورتینگ و انبارداری که از سوی کشورهای هدف رصد و پایش می شود، در حال انجام است.

جلیلی‌مقدم تصریح کرد: اگر آفت به موقع کنترل نشود هر مقدار مصرف سموم را داشته باشیم اثر ندارد؛ بنابراین هوشیاری و مقابله به موقع مهمترین ماموریت باغداران در مبارزه با آفات و بیماری‌ها است.

وی با بیان این که پنهان‌کاری در وجود بیماری و آفات در کشاورزی اصلا پذیرفتنی نیست، ادامه داد: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که آموزش و ترویج حفظ نباتات وقتی اثرگذار و نتیجه‌بخش است که از سوی بهره‌برداران در مزرعه عملیاتی شود.

به گفته رییس سازمان حفظ نباتات کشور امروز محدودیت صادرات محصولات کشاورزی مازندران مانند کیوی و مرکبات از بین رفته است و کیوی به راحتی به کشورهای اوراسیا و هند و چین صادر می‌شود.

وی با بیان این که پس از هشت سال شورای حفظ نباتات کشور امسال با حضور وزرای مربوط برگزار شده است، گفت: در این شورا تغییراتی که در فهرست آفات بوجود آمده است، بررسی شد.

جلیلی‌مقدم خاطرنشان کرد: پایش تامین، توزیع و فروش آفت‌کش‌ها، جلوگیری از قاچاق سموم و توزیع خارج از شبکه بسیار مهم است.

وی با بیان این که نسل پنجم آفت مگس میوه در اثر تغییر اقلیم وارد مازندران شده است، افزود: خوشبختانه آماده با همت باغداران و مسوولان خطه شمال کنترل و مقابله با آفات مگس میوه انجام شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که مازندران به لحاظ پوشش گیاهی و آب هوایی، میزبان همه آفات و بیماری‌های کشاورزی است، گفت: با توجه به نقش کشاورزی شمال در امنیت غذایی کشور، سلامت محصولات کشاورزی خط قرمز است.

وی تصریح کرد: تولیدات کشاورزی مازندران با رعایت الزامات حفظ نباتات در اقتصاد استان و کشور بسیار مهم و اثرگذار است.

انتهای پیام/
