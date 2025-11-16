خبرگزاری کار ایران
سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

یارانه نقدی آبان‌ماه واریز شد

یارانه نقدی آبان‌ماه واریز شد
کد خبر : 1715040
یارانه نقدی مرحله ۱۷۷ مربوط به آبان‌ماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا،، یارانه مرحله ۱۷۷ مربوط به آبان‌ماه به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۸۷ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون ۵۸۷ هزار و ۸۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۸۶ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

