به گزارش ایلنا،، یارانه مرحله ۱۷۷ مربوط به آبان‌ماه به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۸۷ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون ۵۸۷ هزار و ۸۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.