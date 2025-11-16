عبور ۶٠٠٠ TEU بار ریلی از مسیر روسیه- ایران-حوزه خلیج فارس

شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره اولین قطار برنامه ریزی شده از روسیه به بندر خشک آپرین تهران و استقبال تجار روسی و ایرانی از این مسیر ریلی اظهار داشت: کریدور شمال- جنوب دو شاخه غربی و شرقی دارد که شاخه غربی این کریدور از غرب دریای خزر از مسیر آستارا و شاخه شرقی هم از مسیر اینچه برون وارد کشور می شود. نقص شاخه غربی کریدور این است که هنوز اتصال ریلی رشت – آستارا برقرار نیست، به همین دلیل بار تا آستارا با قطار می آید و حد فاصل آستارا تا رشت را باید با کامیون حمل کند، به همین دلیل از شاخه غربی استقبال قابل توجه‌ای صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اما شاخه شرقی کریدور شمال- جنوب یک مسیر کاملا ریلی است که در این مسیر بار از مسکو تا تهران به طور یکپارچه با قطار حمل می شود و قطار اخیر که اولین قطار روسیه به بندر خشک آپرین بود، از شمال مسکو تا تهران از مسیر کاملا ریلی از شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب وارد ایران شد.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مزیت‌های شاخه شرقی ریلی کریدور شمال -جنوب گفت: در این کریدور مدت زمان سیر نسبت به مسیرهای جایگزین در بحث زمان سیر و همچنین هزینه‌های حمل شاهد صرفه جویی قابل توجهی هستیم، بطوریکه مدت زمان سیر قطار از یک ماه از مسیر جایگزین به کمتر از ١١ روز رسید.

نقی‌زاده تاکید کرد: همچنین هزینه‌‌های حمل بار از مسیر به نفع صاحبان بار کاهش پیدا کرده که همین صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها دلیل اعلام رضایمندی تجار و صاحبان بار از این مسیر است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم انتقال بار را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر جابه جا کنیم، آن کریدور در جذب بار موفق خواهد بود و این دو مولفه از بارزترین ویژگی‌های کریدور شمال – جنوب در شاخه شرقی و اینچه برون است.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در دو سال گذشته ۴٨ قطار ترانزیتی از شاخه شرقی و از مسیر اینچه برون وارد ایران شده است، گفت: در دو سال گذشته ۴٨ قطار ترانزیتی از مبدا روسیه و از مسیر ایران به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان و افغانستان تردد داشته است که اخیرا اولین قطار در همین مسیر از مبدا روسیه وارد بندر خشک آپرین شد و بخشی از این بار از بندر خشک آپرین به عراق منتقل شد.

نقی‌زاده با اشاره به ظرفیت جابه جایی بار در شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب اظهار داشت: کریدور شمال- جنوب شبه قاره هند را به روسیه و اروپا متصل می کند و ظرفیت جابه جایی بیش از ۵٠ میلیون تن بار را دارد. در همین دو سال گذشته از شاخه شرقی و از مسیر اینچه برون ۴٨ قطار ترانزیتی بین روسیه و بنادر خلیج فارس تردد داشته که ظرفیت هر قطار حمل ۵٠ کانتینر بوده بنابراین بالغ ٣٠٠٠ کانتینر معادل ۶٠٠٠ TEU کانتینر بوده است.

انتهای پیام/