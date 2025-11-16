تولید پایدار ۱۲۰ هزار بشکه نفت از سه میدان غرب کشور
مجری طرح توسعه چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق با اعلام تولید پایدار روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام از این میدانها گفت: این دستاورد ملی در حالی حاصل شده که تنها ۲۵ درصد از هزینه برنامهای بخش توسعهای محقق شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، مجید نجاریان با بیان اینکه تولید پایدار ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام در روز نتیجه مدیریت علمی، برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای نوین در چارچوب تولید صیانتی است، اظهار کرد: در کمتر از یکسال گذشته تولید نفت از سه میدان چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق روزانه ۶۰ هزار بشکه با بهرهگیری از فناوریهای نمکزدایی سیار (اسکید مانتد)، نصب و راهاندازی سامانههای پمپ درونچاهی برقی (ESP) از نوع دوگانه مدل ۲۰۰۰، سامانه مدیریت فرآیند و دانش تولید (PMIS) و رعایت کامل الزامات اچاسئی و پدافند غیرعامل افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه این موفقیت ملی با تحقق ۲۵ درصد از هزینه برنامهای بخش توسعهای بهدست آمده است، افزود: این دستاورد نتیجه همکاری نزدیک ارکان کارفرمایی طرح، پیمانکار روس (شرکت زد ان وستوک) و بهرهبردار پروژه است. گروهی از جوانان متخصص توانستند طی یک سال، تولید را دو برابر و درآمدی افزون بر ۵ میلیون دلار در روز ایجاد کنند.
بهرهبرداری از خودروهای آتشنشانی پیشرفته ساخت داخل
مجری طرح توسعه چشمهخوش، دالپری و پایدار شرق درباره ارتقای سطح ایمنی عملیاتی در این میادین گفت: بهمنظور افزایش آمادگی عملیات ایمنی، چهار دستگاه خودروی آتشنشانی سنگین و پیشرفته ساخت داخل پس از طی مراحل طراحی، ساخت، آزمونهای فنی و اخذ پلاک ملی دولتی به بهرهبردار تحویل داده شد. این خودروها در قالب قرارداد IPC و با همکاری پیمانکار روسی ساخته شدهاند.
نجاریان به فرآیند طولانی انتقال مالکیت این خودروها اشاره کرد و افزود: اخذ پلاک ملی دولتی و انتقال مالکیت که ماهها زمان برد با پیگیریهای مستمر و حمایت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به نتیجه رسید و سبب شد این تجهیزات راهبردی به مالکیت رسمی شرکت ملی نفت ایران درآید. این اقدام نقطه عطفی در ارتقای زیرساختهای ایمنی و داراییهای فنی شرکت است.
وی در پایان با قدردانی از همه ذینفعان گفت: این طرح با ترکیب تولید پایدار و ارتقای ایمنی عملیاتی، الگویی موفق از مدیریت بهرهور در چارچوب قراردادهای نوین نفتی ارائه شد و نشان داد با تکیه بر توان بومی و همافزایی شرکتهای داخلی و خارجی میتوان به دستاوردهای چشمگیر در توسعه پایدار صنعت نفت کشور رسید.