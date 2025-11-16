برنج تنظیم بازار به تهران رسید/ توزیع برنج پاکستانی درب مغازه‌

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به آشفتگی عرضه کالا‌های اساسی، گفت: با توجه به آشفتگی بازار برنج که به صورت دو فاکتوره عرضه می‌شد، قوانینی مصوب شده که کالا‌های اساسی توسط شبکه توزیع مثل اصناف (شامل بنکداران مواد غذایی و اتحادیه‌های هم‌صنف) فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین عرضه شود.

کاهش قیمت برنج هندی در بنکداری‌ها

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد جزئیات توزیع برنج وارداتی، گفت: حدود ۱۰ روزی است که عرضه برنج هندی را در سطح بنکداری‌ها آغاز کرده‌ایم و با عرضه جدید، قیمت برنج هندی در سطح بازار کاهشی شده است.

کنگری در مورد زمان توزیع برنج پاکستانی در بنکداری‌ها، گفت: قرار است برنج پاکستانی به زودی به شبکه توزیع اضافه شود. بخشی از برنج پاکستانی به تهران رسیده و امیدواریم که در آینده نزدیک توزیع آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه برنج پاکستانی نیز به صورت گسترده ثبت سفارش شده است، گفت: اگر برنج پاکستانی وارد شبکه توزیع شود، قیمت آن که در حال حاضر به کیلویی ۱۸۰ هزار تومان رسیده است، به قیمت مصوب یعنی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

کاهش قیمت برنج پاکستانی در راه است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سوال که «چه انواعی از برنج پاکستانی وارد کشور خواهد شد؟» گفت: دو نوع برنج پاکستانی اعم از مدل‌های ۳۸۶ و سوپر کرنل وارد خواهد شد که قیمت و کیفیت آن زیاد تفاوتی با هم ندارد؛ ولی برنج ۳۸۶ دانه کوتاه‌تر از سوپر کرنل است.

کنگری افزود: برنج پاکستانی نیز به شبکه توزیع اضافه شود، حتما کاهش قیمتی در زمینه برنج پاکستانی در کف بازار شاهد خواهیم بود.

واردات دو مدل برنج هندی به کشور

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه قیمت برنج هندی از کیلویی ۸۴ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان در کف بازار رسیده است، گفت: دو مدل برنج هندی در بنکداری‌ها عرضه می‌شود.

کنگری افزود: نوع اول برنج هندی ۱۵۰۹ است که با قیمت کیلویی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نوع دوم برنج هندی نیز ۱۱۲۱ است که کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

به گفته وی، قرار است برنج پاکستانی نیز کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

آزادفروشی کالا‌های اساسی با حذف اصناف از چرخه توزیع

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: از آغاز دولت چهاردهم شبکه اصناف از چرخه تنظیم بازار حذف شد و کالا‌های تنظیم بازار تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین عرضه می‌شد. در این چرخه، تمام کالا‌ها از طریق فروشگاه زنجیره‌ای و میادین به صورت غیر مستقیم توسط دلالان به اصناف سرازیر و آزادفروشی می‌شد.

کنگری افزود: با توجه به پیگیری انجام‎شده اصناف دوباره به این حلقه اضافه شد. اصناف اعم از ۲۵ هزار واحد صنفی در تهران، سوپرمارکت‌ها، خواروبارفروشان و لبنیاتی‌ها از بنکداران تامین می‌شوند.

وی با بیان اینکه هنوز استقبال اصناف از توزیع برنج پاکستانی گسترده نبوده است، گفت: دلیل آن، این است که حاشیه سودی که برای بنکداران در این حلقه باید دیده شود، هنوز مصوب نشده است. اگر حاشیه سودِ بنکدار و هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری نیز به مصوبه حاشیه سود اضافه شود، ما شاهد استقبال صد درصدی از این کالا‌ها خواهیم بود و شاهد تنظیم بازار صد درصدی خواهیم شد.

