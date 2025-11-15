توقف فعالیت پالایشگاه ساراتوف روسیه با حمله پهپادی اوکراین

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی روز جمعه (۲۳ آبان) اعلام کردند که پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه در کنار رودخانه ولگا، پالایش نفت را در ۱۱ نوامبر (سه‌شنبه، ۲۰ آبان) پس از حمله‌های پهپادی اوکراین متوقف کرده است.

به گفته این منابع، فعالیت این پالایشگاه ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی متوقف بماند.

اوکراین در هفته‌های اخیر حمله‌های پهپادی را در عمق خاک روسیه افزایش داده است و هدف آن از کار انداختن پالایشگاه‌های نفت، انبارها و خطوط لوله و کاهش بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی مسکو برشمرده است.

ارتش اوکراین روز سه‌شنبه از حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف خبر داد و اعلام کرد این حمله‌ها موجب انفجار و آتش‌سوزی بزرگی در منطقه اطراف این پالایشگاه شده است.

این پالایشگاه روز جمعه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.

فرماندار منطقه ساراتوف بیان کرد که حمله‌های پهپادی اوایل روز جمعه به زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب رسانده است.

به گفته منابع و بر اساس ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و ظاهراً حمله‌ها به پالایشگاه را نشان می‌دهد، یک مخزن بزرگ در این واحد صنعتی دچار آتش‌سوزی شده است.

منابع صنعتی افزودند که واحد تقطیر نفت خام تنها واحد فرآوری اولیه این پالایشگاه، ممکن است بر اثر حمله‌ها آسیب دیده باشد، ظرفیت پالایش اسمی روزانه این واحد حدود ۲۰ هزار تن یا ۱۴۷ هزار بشکه در روز است.

بر اساس داده‌های رسمی، پالایشگاه ساراتوف در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نفت را فرآوری کرده است که معادل ۲.۲ درصد از کل فرآوری نفت روسیه بوده است.

این پالایشگاه در همان سال یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن گازوئیل، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بنزین و یک میلیون تن نفت کوره تولید کرده است.

