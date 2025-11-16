ناصر اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده از ال‌پی‌جی بعنوان سوخت نیروگاهی اظهار داشت: برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت نیروگاه‌ها روش‌های مختلفی در حال اجرا و ارزیابی است، به هرحال کشور در یک نقطه بهینه تصمیم می‌گیرد که هزینه بیشتری کند تا آلودگی کمتری ایجاد شود.

وی افزود: اکنون در حال مطالعه شرایط نیروگاه‌ها و تهیه طرح پایلوت هستیم تا در آینده با هماهنگی با وزارت نفت بتوانیم امکان مصرف ال‌پی‌جی را ایجاد کنیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تصریح کرد: بنا بر این است که در فاز اول ۲۰ درصد ال‌پی‌جی و ۸۰ درصد گاز طبیعی بعنوان سوخت نیروگاهی استفاده شود.

وی با ابراز امیدواری از مصرف مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: با تحویل مازوت استاندارد و کم‌سولفور اصلا نگران مصرف این سوخت در نیروگاه‌ها نخواهیم بود، زیرا مازوتی که طبق استاندارد تولید و مصرف شود؛ آلوده‌کننده محیط زیبست نیست.

اسکندری گفت: براساس ابلاغ استاندارد سوخت ایران، مازوت با کیفیت باید دارای سولفور کمتر از ۸دهم درصد باشد.

وی بیان داشت: میزان مصرف مازوت بستگی به ظرفیت تحویل گاز طبیعی دارد، بر پایه تستی که تا به امروز زده‌ایم؛ استفاده از ۷۰ درصد مازوت کم‌سولفور به اضافه ۳۰ درصد مازوت قبلی آلوده‌کننده نخواهد بود.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی ادامه داد: از میان ۱۴۹ نیروگاه کشور تنها ۱۴ نیروگاه قابلیت استفاده از مازوت را به عنوان سوخت دوم در اختیار دارند و مابقی این واحدها از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در شرایط محدودیت تامین گاز استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تاثیر افزایش راندمان نیروگاه‌ها بر کاهش مصرف سوخت تاکید کرد: طبیعی است که وقتی راندمان افزایش می‌یاید؛ سوخت کمتری مصرف می‌شود، هر میزان که راندمان را اصلاح کنیم به همان میزان سوخت صرفه‌جویی می‌شود، بعبارت دیگر مصرف سوخت بستگی به این دارد که به چه عددی از افزایش راندمان برسیم. در حال حاضر، راندمان نیروگاه‌های کشور به طور متوسط ۳۹.۷ درصد است، امیدواریم در برنامه هفته توسعه به ۴۴ درصد برسیم، یعنی این رقم افزایش راندمان به معنای افزایش تولید و مصرف ثابت سوخت است.

