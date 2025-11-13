کریدور شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم تکمیل می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای قطعه جدیدی در کریدور شمال غرب به طول ۲۰ کیلومتر آغاز شده و تلاش میشود تا پایان دولت چهاردهم، حدود ۱۳۰ کیلومتر باقیمانده از این محور در استان کردستان تکمیل شود تا هیچ قطعه ناتمامی از این شبکه بزرگراهی باقی نماند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در سفر وزیر راه و شهرسازی، به استان کردستان، ۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور غرب کشور به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر آغاز شد.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این پروژه بخشی از کریدور شمال به جنوب و اتصال شمالغرب به جنوبغرب از بازرگان تا بندر امام خمینی است که ۲۵ کیلومتر آن افتتاح و زیر بار ترافیک رفته است. به گفته وی، این اقدام برای جلوگیری از معطلی و تسریع در بهرهبرداری انجام شده تا با تأمین ایمنی کامل، کل کریدور در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر تأمین اعتبار در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته گفت: این موفقیت حاصل اولویتبندی پروژهها و تمرکز بر کریدورهای راهبردی کشور است که اتصال آنها به نقاط مرزی از مصوبات دولت و شورای راهبری محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از حمایت رئیسجمهور، استاندار کردستان و نمایندگان استان تأکید کرد: ادامه این روند در تأمین اعتبارات، تکمیل شبکه بزرگراهی استان را تسریع خواهد کرد و امیدواریم مردم هرچه زودتر ثمرات آن را در زندگی خود لمس کنند.
تکمیل کریدور غرب کشور نقشی مؤثر در کاهش ۳۰ درصدی تصادفات جادهای، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، رونق اقتصادی، توسعه گردشگری، رفع نقاط حادثهخیز و محرومیتزدایی از مناطق غربی کشور خواهد داشت.
اجرای این طرح بزرگ علاوه بر ارتقای ایمنی مسیر و کاهش زمان سفر، موجب رفع نقاط حادثهخیز، توسعه گردشگری، تسهیل ارتباطات بیناستانی و محرومیتزدایی از مناطق غربی کشور خواهد شد.