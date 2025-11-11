صرفهجویی ۱۶۱ میلیون لیتر بنزین با ۴۵ هزار خودرو گازسوز
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از امضای دو قرارداد مهم میان این شرکت و شرکتهای داخلی فعال در حوزه گازسوز کردن خودروها خبر داد و گفت: مجموع این دو قرارداد جدید با سرمایهگذاری ۲۳ میلیون دلار سبب صرفهجویی حدود ۱۶۱ میلیون لیتر بنزین در سال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، سعید رحمانسالاری اظهار کرد: در ادامه برنامههای توسعهای دولت چهاردهم برای بهینهسازی مصرف سوخت و گسترش استفاده از سیانجی، دو قرارداد جدید برای تولید مخزن از ورق و تبدیل ۴۵ هزار خودروی بنزینی به دوگانهسوز بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکتهای دانشبنیان داخلی امضا شد.
وی ادامه داد: همزمان با راهاندازی هشت جایگاه جدید عرضه سیانجی در استانهای اصفهان، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران، قرارداد تولید مخزن از ورق و تبدیل ۲۵ هزار خودروی بنزینی به دوگانهسوز با شرکت دانشبنیان بهینه صنعت اصفهان به ارزش ۱۳ میلیون دلار به امضا رسید که اجرای آن سبب صرفهجویی بیش از ۹۱ میلیون لیتر بنزین در سال میشود.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه قرارداد تبدیل ۲۰ هزار خودروی بنزینی به دوگانهسوز با استفاده از کیت گازسوز نسل چهارم نیز با شرکت دانشبنیان شهاب گازسوز قم به ارزش ۱۰ میلیون دلار امضا شد، اظهار کرد: اجرای این قرارداد سبب صرفهجویی سالانه بیش از ۷۰ میلیون لیتر بنزین میشود، همچنین مجموع این دو قرارداد جدید با سرمایهگذاری ۲۳ میلیون دلار سبب صرفهجویی سالانه حدود ۱۶۱ میلیون لیتر بنزین میشود.
رحمانسالاری با تأکید بر اینکه امضای این قراردادها گامی مؤثر در زمینه تحقق سیاستهای کلان دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مصرف سوخت و توسعه انرژیهای پاک است، افزود: با اتکا به توان شرکتهای دانشبنیان داخلی، نهتنها ظرفیت تولید تجهیزات گازسوز در کشور افزایش یافته، بلکه وابستگی به واردات نیز به شکل محسوسی کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه امضای این دو قرارداد همسو با توسعه استفاده از سوخت پاک، کاهش مصرف بنزین و حمایت از شرکتهای دانشبنیان داخلی انجام شد، گفت: تبدیل ۴۵ هزار خودروی بنزینی به دوگانهسوز در کنار توسعه جایگاههای سیانجی، نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و حمایت از تولید ملی دارد.