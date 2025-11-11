خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرود اضطراری پرواز تهران–استانبول در تبریز

فرود اضطراری پرواز تهران–استانبول در تبریز
کد خبر : 1712695
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی فرودگاه شهید مدنی تبریز از فرود اضطراری پرواز تهران–استانبول در تبریز بخاطر وخامت حال یک مسافر ۷۰ ساله در طول پرواز خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرودگاه شهید مدنی تبریز از فرود اضطراری پرواز تهران–استانبول در تبریز بخاطر وخامت حال یک مسافر ۷۰ ساله در طول پرواز خبر داد.

صبح امروز هواپیمای ایرباس A۳۳۰ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی تبریز شد تا بیمار تحت رسیدگی فوری پزشکی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی تبریز در روز سه شنبه ۲۰ آبان، پرواز پس از انجام مراحل لازم، در ساعت ۱۲:۳۰ تبریز را برای ادامه مسیر به سمت استانبول ترک کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ