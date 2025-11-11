به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرودگاه شهید مدنی تبریز از فرود اضطراری پرواز تهران–استانبول در تبریز بخاطر وخامت حال یک مسافر ۷۰ ساله در طول پرواز خبر داد.

صبح امروز هواپیمای ایرباس A۳۳۰ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی تبریز شد تا بیمار تحت رسیدگی فوری پزشکی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی تبریز در روز سه شنبه ۲۰ آبان، پرواز پس از انجام مراحل لازم، در ساعت ۱۲:۳۰ تبریز را برای ادامه مسیر به سمت استانبول ترک کرد.

