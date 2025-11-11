به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه در نمایشگاه امسال ۷۵۰ شرکت حضور داشتند و از ۱۰ کشور خارجی هم مهمان داریم و این نشان می دهد که صنعت برق رو به رشد است.

وی با بیان اینکه تابستان با مدیریت صورت گرفته میزان مصرف ۳ درصد کاهش یافت، گفت: تابستان امسال ۲۱ روز زودتر خاموشی های تابستان پایان یافت.

مدیر عامل توانیر تاکید کرد: هوشمندسازی محدودسازی انشعابات غیرمجاز و رمزارزها ادامه دارد و امیدواریم سال آینده مهار شود.

وی در پاسخ به ایلنا، درباره استفاده از نیروگاه‌های برقابی در شرایط کنونی گفت: تولید برق از برقابی ها به جهت تامین آب شرب و کشاورزی پایین دست است و در حال حاضر میزان تولید از این بخش در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات است.

مدیر عامل توانیر درباره سنکرون با شبکه روسیه تصریح کرد: نشست خوبی با روسیه و آذربایجان داشتیم و تفاهمات خوبی انجام شد، آذربایجان دغدغه فنی دارد که در حال بررسی برای رفع آن هستند که اتصال برقرار شود.

وی با بیان اینکه سنکرون شبکه برق دو کشور برای چند دقیقه تست شده، افزود؛ اتصال برقی بستگی به این دارد که ایران و روسیه به لحاظ فنی بپذیرند.

رجبی مشهدی با اشاره به مسیر ارمنستان و گرجستان برای سنکرون با شبکه روسیه تصریح کرد: این مسیر نیاز به تجهیزات دارد و زمانبر است.

وی تاکید کرد: تبادل برق با این کشور به پایداری شبکه و در شرایط اضطراری کمک خواهد کرد.

خبر در حال تکمیل می باشد...