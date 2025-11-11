به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، آیین واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت زامیاد به سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با شعار «سیری یک‌ساله‌ای برای تولید»، هم‌زمان با راه‌اندازی خط تولید اتوبوس‌های جدید این شرکت، با حضور مدیران ارشد صنعتی و جمعی از مسئولان کشوری در محل شرکت زامیاد (اروند) برگزار شد.

گفتنی است؛ شرکت زامیاد با راه‌اندازی خط تولید اتوبوس و اجرای پروژه واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت، گام دیگری در مسیر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای تولید ملی برداشته است.

نصرتی: تعداد اتوبوس‌های فعال کشور به ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه کاهش یافته است

در مراسم واگذاری هزار دستگاه کامیونت زامیاد، مهدی نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها، از وضعیت نامطلوب ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور انتقاد کرد و گفت: طبق افق طرح سال ۱۴۰۰ باید ۳۰ هزار اتوبوس در کشور فعال می‌بود، اما امروز تعداد آن‌ها به حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه کاهش یافته است.

او افزود: در تهران روزانه بیش از ۹۲ هزار خودرو وارد شهر می‌شود و حدود ۷۴ درصد سفرها با خودروی شخصی انجام می‌گیرد، در حالی که سهم اتوبوس تنها ۱۳ درصد است. این وضعیت، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و هزینه سنگینی بابت سوخت خودروهای شخصی به کشور تحمیل می‌کند.

نصرتی تأکید کرد: باید مطالبه اجتماعی برای توسعه ناوگان عمومی و برقی شکل گیرد. در کوتاه‌مدت واردات اتوبوس و تاکسی اجتناب‌ناپذیر است، اما در میان‌مدت باید تولید داخلی تقویت شود.

او تولید روزانه یک دستگاه اتوبوس در شرکت زامیاد را ناکافی دانست و خواستار جهش تولید در تمام شرکت‌های خودروسازی شد.

نصرتی در پایان، اهمیت مراسم اخیر را در دو محور دانست: نخست، توزیع هزار کامیونت برای تقویت خدمات شهری و روستایی، و دوم، آغاز تولید اتوبوس در زامیاد که می‌تواند بخشی از کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور را جبران کند.

جوکار: تقویت شرکت‌های داخلی به‌جای واردات، حمایت واقعی از تولید ملی است

محمدصالح جوکار، رئیس امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در مراسم واگذاری هزار دستگاه کامیونت زامیاد گفت: خودروی نیسان سال‌ها نقش مهمی در حمل‌ونقل شهری و روستایی داشته و با ارتقاهای جدید، ایمنی و کیفیت آن به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

او با اشاره به ضرورت تقویت توان تولید داخل افزود: هرچند واردات اتوبوس از شرکت‌هایی مانند فوتون در مقاطع خاص قابل قبول است، اما اتکاء به تولیدکنندگان داخلی به نفع کشور و در راستای حمایت از تولید ملی است.

جوکار تأکید کرد: تأثیر واقعی این خودروها در شهرها و روستاهای کوچک نمایان می‌شود و هدف باید ارائه خدمات استاندارد در سراسر کشور باشد.

وی همچنین خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر در بودجه برای نوسازی ناوگان شهری و روستایی شد و ابراز امیدواری کرد همکاری میان شهرداری‌ها و شرکت زامیاد در زمینه تولید کامیونت و اتوبوس تداوم یابد.

گل‌محمدی: زامیاد دوباره به بازار اتوبوس‌سازی بازگشت و تولید داخلی را گسترش می‌دهد

داریوش گل‌محمدی، مدیرعامل شرکت زامیاد، در مراسم واگذاری هزار دستگاه کامیونت گفت: طی دو سال گذشته، سازمان شهرداری‌ها بزرگ‌ترین خریدار محصولات زامیاد بوده و تاکنون ۳ هزار دستگاه کامیونت نیسان از این شرکت خریداری کرده است.

او افزود در قرارداد امسال، ۷۰ درصد خودروها از نوع “اکستند” هستند که با رعایت استانداردهای ۸۵گانه، سامانه پایداری الکترونیک، ترمز اضطراری پیشرفته، هشدار خروج از خط و امکانات رفاهی جدید عرضه می‌شوند.

گل‌محمدی با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی فضای کابین و طراحی به‌روز خودرو گفت این بهبودها، آسایش و ایمنی رانندگان را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

او همچنین از راه‌اندازی دوباره خط تولید اتوبوس زامیاد پس از ۱۲ سال توقف خبر داد و اعلام کرد: تولید اتوبوس شهری “اروند” با موتور ۳۴۰ اسب‌بخار آغاز شده و امسال ۷۲ دستگاه تولید خواهد شد؛ هدف‌گذاری برای سال آینده نیز ۲۵۰ دستگاه اتوبوس است.

گل‌محمدی با اشاره به فرسودگی ۱۸ هزار دستگاه از ۲۲ هزار اتوبوس موجود در کشور، تأکید کرد: توسعه تولید در زامیاد می‌تواند نقش مهمی در نوسازی ناوگان شهری ایفاء کند.

او از برنامه‌های جدید شرکت شامل عرضه‌ی پادرا پلاس، کامیونت‌های ۶ تا ۹ تنی، پیکاپ لوکس هانتر و تولید آینده‌ی اتوبوس‌های برقی و ۱۸ متری خبر داد و گفت: این اقدامات، زامیاد را از یک شرکت تک‌محصولی به تولیدکننده کامل خودروهای تجاری کشور تبدیل خواهد کرد.

حمایت مجلس از توسعه مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی

مجتبی یوسفی، رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به اهمیت خدمات روزانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تأکید کرد: این نهادها در ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر فعالیت‌هایی مانند آسفالت، جمع‌آوری پسماند و توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام می‌دهند که معادل ساخت روزانه صدها پروژه زیرساختی است.

او به افزایش بی‌سابقه قیمت اتوبوس و تاکسی اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها منابع محدودی دارند و برای نوسازی ناوگان نیازمند حمایت دولت هستند.

همچنین یوسفی از افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مالیات ارزش افزوده و پیش‌بینی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد.

یوسفی در ادامه به قراردادهای جدید برای خرید ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰۰ دستگاه کامیونت اشاره کرد و گفت: این خودروها به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک نقش حیاتی دارند و نماد عدالت در توسعه هستند.

او همچنین از بازگشت بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع حذف‌شده بودجه شهرداری‌ها خبر داد و بر حمایت از تولید داخلی برای نوسازی ناوگان برون‌شهری تأکید کرد.

واگذاری اتوبوس‌های شهری زامیاد

شرکت زامیاد در آیین رسمی «آیین واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت و افتتاح خط تولید اتوبوس» از آغاز تولید انبوه اتوبوس‌های شهری جدید خود با نام «اروند» خبر داد. این اتوبوس‌ها با ظرفیت ۸۷ نفر، موتور دیزلی کامینز ۳۴۰ اسب‌بخار، گیربکس اتومات Voith Diwa، سیستم تعلیق بادی و ترمزهای دیسکی در تمام چرخ‌ها طراحی شده‌اند.

به گفته‌ی مدیرعامل زامیاد، تولید روزانه یک دستگاه در حال انجام است و تا پایان سال جاری ۷۲ دستگاه اتوبوس اروند به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تحویل خواهد شد. این پروژه بخشی از طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور محسوب می‌شود و هدف آن کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خدمات شهری است.

واگذاری هزار دستگاه کامیونت زامیاد به شهرداری‌ها

در همین مراسم، شرکت زامیاد طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد را برای به‌روزرسانی ناوگان خدمات شهری واگذار کرد. این خودروها از نسل جدید محصولات زامیاد با استاندارد ۸۵گانه ایمنی و زیست‌محیطی بوده و حدود ۷۰ درصد آن‌ها از نوع زامیاد اکستند هستند که از امکانات بهبودیافته، ایمنی بیشتر و مصرف سوخت بهینه برخوردارند. این طرح در راستای تحقق شعار «حرکت یکپارچه برای تولید» و به‌منظور افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل شهری اجرا شده است.

