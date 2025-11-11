رادمنش در آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد عنوان کرد:
سایپا با حفظ پلتفرمهای اقتصادی و توسعه محصولات جدید، به بازار اتوبوس و خودروهای هیبرید بازمیگردد
قائممقام مدیرعامل گروه سایپا در توسعه محصول با اشاره به بهروزرسانی کامیونت اکستند و پاس شدن کامل استانداردهای ۸۵گانه گفت: سایپا حفظ پلتفرمهای اقتصادی و توسعه نسل جدید محصولات را در دستور کار دارد و سال آینده محصول جایگزین این خانواده معرفی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی رادمنش، قائممقام مدیرعامل گروه سایپا در توسعه محصول، در مراسم «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد اظهار کرد: این جلسه با حضور جمع زیادی از مدیران و دستاندرکاران صنعت خودرو برگزار شد و امیدواریم برکت این روزها، بهویژه در ایام فاطمیه و هفته ملی کیفیت، در محصولات باکیفیتی که به دست مشتریان میرسد نمود پیدا کند.
او افزود: اقدامات زامیاد در توسعه محصول، بهویژه در پروژه اکستند، اقدامی ارزشمند است. این محصول متناسب با اقلیم ایران و نیازهای کاربری مشتریان طراحی شده و موفق شده استانداردهای ۸۵گانه را بهطور کامل پاس کند.
حفظ پلتفرم ارزشمند و ارائه محصول جایگزین
رادمنش تأکید کرد: یکی از استراتژیهای مهم گروه سایپا، حفظ پلتفرمهای ارزشمند و ادامه توسعه آنهاست. این پلتفرم، سطح داخلیسازی بالایی دارد و با هزینه ارزی بسیار کم قابل تولید است. برنامه داریم سال آینده محصول جایگزین جدید این خانواده را معرفی کنیم.
او گفت: بخش قابلتوجهی از مشتریان این گروه، اقشار زحمتکش و کمبرخوردار هستند که با این محصولات کسب درآمد میکنند. بنابراین استمرار عرضه محصول اقتصادی و قابل اتکا برای ما اهمیت ویژه دارد.
بازگشت سایپا به تولید اتوبوس شهری
قائممقام توسعه محصول گروه سایپا با اشاره به احیای خط تولید اتوبوس شهری اظهار کرد: پس از سالها، سایپا مجدداً وارد عرصه تولید اتوبوس شده است. محصول جدید با همکاری یکی از برندهای معتبر جهانی تولید میشود و برنامهریزی شده تا سال ۱۴۰۷ سطح داخلیسازی آن به بیش از ۵۰ درصد برسد.
او افزود: هدف ما مونتاژکاری نیست؛ افتخار سایپا تولید محصولاتی با عمق ساخت داخل بالا و اتکاء به توان داخل است.
عرضه خودروی سواری «آریا» و توسعه نسخه پلاگین هیبرید
رادمنش در ادامه گفت: در ماههای آینده محصول سواری جدید سایپا با نام آریا وارد بازار میشود. نسخه اول با موتور بنزینی عرضه خواهد شد.
او درباره برنامههای آینده افزود: نسخه پلاگین هیبرید آریا نیز رونمایی شده و توسعه آن بهطور کامل انجام شده است. این خودرو میتواند بهعنوان تاکسی ملی مورد استفاده قرار گیرد. از سیاستگذاران در مجلس، وزارت کشور و وزارت نفت انتظار داریم از این طرح حمایت کنند.
مزیتهای نسخه هیبرید آریا
به گفته رادمنش این خودرو نیاز به زیرساخت گسترده شارژ ندارد و مشکل رایج ناوگان برقی را برطرف میکند. استانداردهای فعلی و آتی کشور را پوشش میدهد. هزینه نگهداری پایین و داخلیسازی بالایی دارد که برای رانندگان تاکسی بسیار مهم است.
او در پایان با قدردانی از مدیران ارشد گروه سایپا گفت: تمام موفقیتهای اخیر نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان و مدیران سایپا و زامیاد است.