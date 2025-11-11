به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا در توسعه محصول، در مراسم «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد اظهار کرد: این جلسه با حضور جمع زیادی از مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو برگزار شد و امیدواریم برکت این روزها، به‌ویژه در ایام فاطمیه و هفته ملی کیفیت، در محصولات باکیفیتی که به دست مشتریان می‌رسد نمود پیدا کند.

او افزود: اقدامات زامیاد در توسعه محصول، به‌ویژه در پروژه اکستند، اقدامی ارزشمند است. این محصول متناسب با اقلیم ایران و نیازهای کاربری مشتریان طراحی شده و موفق شده استانداردهای ۸۵گانه را به‌طور کامل پاس کند.

حفظ پلتفرم ارزشمند و ارائه محصول جایگزین

رادمنش تأکید کرد: یکی از استراتژی‌های مهم گروه سایپا، حفظ پلتفرم‌های ارزشمند و ادامه توسعه آن‌هاست. این پلتفرم، سطح داخلی‌سازی بالایی دارد و با هزینه ارزی بسیار کم قابل تولید است. برنامه داریم سال آینده محصول جایگزین جدید این خانواده را معرفی کنیم.

او گفت: بخش قابل‌توجهی از مشتریان این گروه، اقشار زحمت‌کش و کم‌برخوردار هستند که با این محصولات کسب درآمد می‌کنند. بنابراین استمرار عرضه محصول اقتصادی و قابل اتکا برای ما اهمیت ویژه دارد.

بازگشت سایپا به تولید اتوبوس شهری

قائم‌مقام توسعه محصول گروه سایپا با اشاره به احیای خط تولید اتوبوس شهری اظهار کرد: پس از سال‌ها، سایپا مجدداً وارد عرصه تولید اتوبوس شده است. محصول جدید با همکاری یکی از برندهای معتبر جهانی تولید می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۷ سطح داخلی‌سازی آن به بیش از ۵۰ درصد برسد.

او افزود: هدف ما مونتاژکاری نیست؛ افتخار سایپا تولید محصولاتی با عمق ساخت داخل بالا و اتکاء به توان داخل است.

عرضه خودروی سواری «آریا» و توسعه نسخه پلاگین هیبرید

رادمنش در ادامه گفت: در ماه‌های آینده محصول سواری جدید سایپا با نام آریا وارد بازار می‌شود. نسخه اول با موتور بنزینی عرضه خواهد شد.

او درباره برنامه‌های آینده افزود: نسخه پلاگین هیبرید آریا نیز رونمایی شده و توسعه آن به‌طور کامل انجام شده است. این خودرو می‌تواند به‌عنوان تاکسی ملی مورد استفاده قرار گیرد. از سیاست‌گذاران در مجلس، وزارت کشور و وزارت نفت انتظار داریم از این طرح حمایت کنند.

مزیت‌های نسخه هیبرید آریا

به گفته رادمنش این خودرو نیاز به زیرساخت گسترده شارژ ندارد و مشکل رایج ناوگان برقی را برطرف می‌کند. استانداردهای فعلی و آتی کشور را پوشش می‌دهد. هزینه نگهداری پایین و داخلی‌سازی بالایی دارد که برای رانندگان تاکسی بسیار مهم است.

او در پایان با قدردانی از مدیران ارشد گروه سایپا گفت: تمام موفقیت‌های اخیر نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مدیران سایپا و زامیاد است.

انتهای پیام/