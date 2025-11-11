به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نشست خبری" امیررضا خسروانیپور"، معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه، امروز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ با محوریت معرفی فعالیتهای معاونت طرح و توسعه شامل برنامهریزی، طراحی، اجرا و نظارت بر طرحهای توسعهای شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست خبری، خسروانیپور با اشاره به سابقه فعالیتهای توسعهای این شرکت گفت: همانطور که ماهی بدون آب نمیتواند زنده بماند، فولاد مبارکه نیز برای بقاء و رشد خود به توسعه نیاز دارد. از ابتدای فعالیت شرکت، توسعه با برنامهریزی دقیق و در زمانهای مناسب تعریف شده تا همسو با نیاز کشور و صنعت پیش برود.
وی با بیان اینکه همواره سؤالاتی درباره چگونگی افزایش ظرفیت فولاد مبارکه با وجود محدودیت منابع آب و انرژی مطرح میشود، افزود: برای توضیح این مسئله، مثالی از کشاورزی میتوان زد که با مکانیزه کردن زمین خود، بدون افزایش منابع، محصول بیشتری برداشت میکند. فولاد مبارکه نیز بدون افزایش مصرف آب و برق، تولید خود را از ۲.۵ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن فولاد خام رسانده است.
افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه
خسروانیپور تأکید کرد: افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه نتیجه اجرای طرحهای توسعهای و حرکت به سمت فولاد سبز و رعایت الزامات زیستمحیطی است. برای هر پروژه، پیوست زیستمحیطی تهیه میشود و پیش از تعریف هر طرح جدید، نگاشت آب و انرژی بررسی میشود تا در سایر بخشها صرفهجویی صورت گیرد.
وی با اشاره به بهرهوری بالای خطوط تولید گفت: فولاد مبارکه با همان هشت کوره قبلی، از ۲.۵ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن تولید رسیده است و این رشد، نتیجه نوآوریهای مهندسی، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری است. بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۹ با اجرای پروژهای به ارزش دو هزار میلیارد تومان و صرفاً از طریق مدیریت مصرف انرژی، توانستیم یک میلیون تن به ظرفیت تولید مذاب اضافه کنیم؛ بدون آنکه مصرف انرژی یا تأثیرات زیستمحیطی افزایش یابد.
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه درباره راهبردهای توسعه افزود: در طرحهای توسعهای، محور اصلی ما کاهش کربن، استفاده از فناوریهای نو و حرکت به سمت پایداری تولید است. در همین راستا، فولاد مبارکه برای تأمین پایدار انرژی، اقدام به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۹۱۴ مگاوات و نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق اصفهان با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات کرده است که بخشی از آنها به مدار تولید وارد شدهاند.
شش استراتژی کلان فولاد مبارکه
وی در ادامه به استراتژیهای محوری گروه فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: شش استراتژی کلان برای شرکت تعریف شده که سه محور آن مستقیماً با معاونت طرح و توسعه مرتبط است. محور نخست، توسعه ساحلی با تمرکز بر تولید محصولات ویژه است تا از منابع آب نزدیک به دریا و ظرفیت بنادر استفاده شود. این رویکرد در راستای اقتصاد دریا محور و تأکیدات برنامه هفتم توسعه کشور است.
خسروانیپور محور دوم را تعالی عملیات و توسعه سبز مبتنی بر نوآوری و فناوریهای دیجیتال عنوان کرد و افزود: فولاد مبارکه بهصورت جدی به سمت تحول دیجیتال، پروژههای سبز و کاهش اثرات زیستمحیطی حرکت کرده است.
وی محور سوم را توسعه دانش و فناوری بومی در صنعت فولاد دانست و گفت: زمان آن رسیده که فولاد مبارکه از نقش مجری صرف پروژهها عبور کند و به سمت طراح و خالق فناوری در صنعت فولاد حرکت کند. ما باید از بومیسازی قطعات فراتر برویم و خودمان صاحب فناوری ساخت فولاد شویم.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری با شرکتهای دانشبنیان گفت: فولاد مبارکه از ظرفیت دانشگاهها، متخصصان و نیروهای باسابقه خود برای گسترش دانش فنی استفاده میکند مجری طرح بودن در فولاد مبارکه اکنون موضوعیت پیدا کرده و امید است بتوانیم در این مسیر موفق باشیم. این پروژه گامی بزرگ و سخت است که شرکت قصد دارد بردارد و هدف آن، با همکاری دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، تحقق اهداف توسعهای است. همسویی استراتژیها با برنامههای پنجساله و برنامه پنجساله هفتم و سیاستهای رئیس جمهور در محورهای اقتصادی، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای تولیدی با تمرکز بر تولید محصولات ویژه را تضمین میکند.
استمرار تولید و پایداری انرژی در فولاد مبارکه
او ادامه داد: یکی از چالشهای مهم، محصولات ویژه با ارزبری بالا است که شامل محصولات پاییندست فولاد، گریدهای خاص ورقهای خودرویی، ورقهای رنگی، لوازم خانگی، ورقهای سیلیکونی و دیگر ورقهای وارداتی میشود. این محصولات جزو استراتژیهای فولاد مبارکه هستند و برنامه شرکت، توجه ویژه به صادرات آنها در کنار سواحل و تعریف محصولات با ارزش افزوده ویژه در محور اقتصادی است.
خسروانیپور افزود: در حوزه زیرساخت و توسعه متوازن زنجیره ارزش، فولاد مبارکه پروژههایی همچون استحصال آب صنعتی از پساب شهرستانهای اطراف را آغاز کرده است. این پروژه حتی زمانی که رودخانه زایندهرود خشک بود، توانست ۵۰ درصد آب مصرفی شرکت را از فاضلاب شهری تأمین کند.
او افزود: همچنین هنگام اجرای نیروگاه ترکیبی، وزارت نیرو در سالهای ۹۱ و ۹۲ ورود فولاد مبارکه به این پروژه را بیموضوعیتی میدانست، اما امروز پیش از الزام قانونی، فولاد مبارکه توانسته استمرار تولید و پایداری انرژی را تضمین کند.
او ادامه داد: در حوزه اجتماعی و زیستمحیطی، فولاد مبارکه با توجه به وسعت فعالیتهای خود، در شهرستانها و استانهای اطراف و حتی سطح کشور پروژههای متعددی را پیگیری میکند. این اقدامات شامل پروژههای راههای مواصلاتی، پروژههای زیستمحیطی، جلوگیری از آلودگی آب و خاک و کاهش گرمایش محیط است. در حال حاضر حدود ۳۰ پروژه زیستمحیطی در دست اجرا قرار دارد.
۸۰ درصد پروژههای نوآورانه فولاد مبارکه بر محور مدیریت آب و انرژی است
خسروانیپور تصریح کرد:رویکرد مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه از کمکهای مالی سنتی به پروژههای زیرساختی و مولد تغییر یافته است. نمونههایی از این اقدامات شامل نصب پنلهای خورشیدی برای خانوادههای محروم، مشارکت در پروژههای بیمارستانی و توسعه قطار شهری اصفهان-مبارکه-مجلسی است.در حوزه علمی و فناوری، فولاد مبارکه با هدف افزایش بهرهوری تجهیزات موجود، بدون افزایش کوره، مدیریت مصرف منابع از جمله آب و انرژی را با فناوریهای نوین و تصفیه خانههای پیشرفته انجام میدهد. بازچرخانی آب در شش مرحله و استفاده از سیستمهای ضدتبخیر و کولینگ کاورهای هیبریدی باعث کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب شده و حتی امکان تولید برق از آب مصرفی فراهم شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پروژههای نوآورانه فولاد مبارکه بر محور مدیریت آب و انرژی و افزایش بهرهوری تولید تعریف شده و همسو با سیاستهای ابلاغی دولت انجام میشود. پروژههای نیمهتمامی مانند انتقال آب، طرحهای عمرانی منطقهای، مترو اصفهان و مدیریت یکپارچه منابع آب نیز با هدف استفاده بهینه از منابع ادامه دارد.فولاد مبارکه با کمترین مصرف به ازای هر تن تولید، بازچرخانی آب و پساب را به حداکثر رسانده و ضریب بازیافت را افزایش داده است. پروژه استفاده از لجن و پسماندهای صنعتی در فرآیند تولید یکی از هفت پروژه برتر اتحادیه جهانی فولاد شناخته شده و پروژه بازیافت پساب صنعتی نیز جزو پروژههای با خلق ارزش افزوده برای جوامع محلی معرفی و تقدیر شده است.
امضای تفاهمنامه همکاری مشارکت در اکتشاف و استخراج گاز از میدان گازی میامی
او ادامه داد: طرحهای اقتصادی و پیشرو فولاد مبارکه، از جمله نورد گرم ۲، تولید ۴.۲ میلیون تن فولاد ماندگار را امکانپذیر کرده و نیاز کشور به گریدهای خاص را برطرف میکند و از خروج ارز جلوگیری میکند. نیروگاه سیکل ترکیبی نیز جزو پروژههای اقتصادی پیشران است که بهرهوری انرژی را افزایش میدهد و استراتژی فولاد مبارکه را در توسعه پایدار و سبز تکمیل میکند.
معاون طرح و توسعه این شرکت اعلام کرد: اخیراً تفاهمنامهای برای مشارکت در اکتشاف و استخراج گاز از میدان گازی میامی امضا شده است.
وی افزود: در صورت تحقق این پروژه، فولاد مبارکه به خودتأمینی در حوزه انرژی و آب دست خواهد یافت و نیازی به شبکههای سراسری نخواهد داشت. بهرهبرداری از این میدان گازی همچنین میتواند به تأمین نیاز سایر مناطق کشور کمک کند و پیشبینی شده که نیاز کشور در حوزه گاز تا حدود زیادی از طریق این پروژه برطرف شود.
خسروانیپور در ادامه به پروژههای جاری شرکت اشاره کرد و گفت: پروژههای متعددی طی سالهای گذشته در سیستم فولاد مبارکه در حال اجرا بوده است که شامل سیستمهای تصفیه آب، تصفیهخانهها و اقدامات افزایش بهرهوری است. پروژه «نورد گرم ۲» یکی از ابرپروژههای شرکت است که به دلایل تحریمها و همهگیری کرونا با تأخیر مواجه شد، اما از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است.
وی همچنین افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس یک با ظرفیت ۶۱۴ مگاوات در مدار واحد گازی قرار گرفته و با وجود برخی چالشها در تأمین بخار، یکی از سریعترین پروژههای احداث نیروگاه گازی در کشور است.
حرکت فولاد مبارکه به سمت فولاد سبز
وی به پروژههای مرتبط با تولید ورقهای کیفی و احداث شماره هشت پروژه نورد نیز اشاره کرد و گفت: این پروژهها با هدف افزایش بهرهوری و توسعه پایدار در حال پیگیری هستند.
خسروانیپور اعلام کرد: نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه بهعنوان اولین نیروگاه با مقیاس بزرگ خورشیدی در دست احداث است و با راهاندازی کامل، شرکت عملاً به سمت انرژی سبز حرکت خواهد کرد.
وی افزود: این پروژه نشاندهنده حرکت فولاد مبارکه به سمت فولاد سبز و مطابق برنامه هفتم توسعه است.
خسروانیپور با اشاره به ظرفیت تولید فولاد مبارکه گفت: با توسعههای زیرسقفی و مدیریت منابع، فولاد مبارکه امروز ظرفیت ۲.۴ میلیون تنی و به همراه فولاد سفید و فولاد صبا، حدود ۷.۶ میلیون تن تولید دارد. تمامی این اقدامات در راستای افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود انجام شده است.پروژه کوره پاتیلی ۸ با پیشرفت ۷۴.۱۳ درصد در فاز مهندسی و ۴۴.۰۴ درصد پیشرفت فیزیکی، در دست اجراست و امید میرود تا تیرماه ۱۴۰۶ به بهرهبرداری کامل برسد.
او ادامه داد: همچنین در پروژه نورد گرم ۲، پیشرفت فیزیکی به ۵۰.۷ درصد رسیده است. این پروژه با هدف تولید فولاد سبکتر با انعطافپذیری و استحکام بالاتر، ظرفیت تولید سالانه ۴.۲ میلیون تن فولاد را داراست و فاز مهندسی آن ۶۸.۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
پروژه ورق رنگی ۲ نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۷.۵۵ درصد در حال اجراست و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن ورق رنگی مورد نیاز لوازم خانگی را تأمین خواهد کرد. پیشبینی میشود این پروژه در اوایل سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
احداث بزرگترین غبارگیر خاورمیانه
وی به جنبههای زیستمحیطی پروژهها اشاره کرد و گفت: در روزهایی که هوای اصفهان آلوده است، وضعیت شهرستان مبارکه بهوضوح نشان میدهد که فولاد مبارکه استانداردهای زیستمحیطی را رعایت کرده و شاخص آلودگی هوا در شهرستان پایینتر از شهرهای اطراف است.
خسروانیپور تأکید کرد: توسعه ظرفیتها تنها محدود به استان اصفهان نیست و پروژههای شرکت در چندین استان کشور از جمله هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و سنگان پخش شده است.
وی افزود: توسعه فولاد مبارکه به صورت شبکهای در سطح کشور و با توجه به امکانات زیرساختها انجام میشود و بخشی از پروژهها الزاماً باید در فولاد مبارکه باشد.
وی همچنین به پروژههای زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه در حال احداث بزرگترین غبارگیر خاورمیانه است تا انتشار غبار در فضا به حداقل برسد و با بهبود شرایط محیط کار و رعایت استانداردهای ارگونومی، شرایط کاری همکاران بهبود یابد.
تامین انرژی فولاد مبارکه از طریق نیروگاههای خورشیدی، گازی و بادی
خسروانیپور در خصوص نیروگاهها توضیح داد: نیروگاههای سیکل ترکیبی فولاد مبارکه مجهز به سنسورهایی هستند که در صورت انتشار آلایندههای غیرمجاز، تولید متوقف میشود. راندمان این نیروگاهها حدود ۵۸ درصد است که بالاترین راندمان نیروگاههای کشور محسوب میشود و مصرف گاز آنها ۳۰ درصد کمتر از نیروگاههای مشابه است.
وی ادامه داد: فولاد مبارکه با نیروگاههای خورشیدی، گازی و بادی، کل نیاز انرژی خود را تأمین میکند و در مواقع لازم، به شبکه برق سراسری کمک کرده است، تا خاموشیها در صنایع کوچک کاهش یابد.
خسروانیپور همچنین به پروژه انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و گفت: با این پروژه، فولاد مبارکه دیگر نیازی به آب زایندهرود و منابع سطحی اطراف ندارد و به خودکفایی در آب رسیده است.
وی افزود: تمامی پروژههای فولاد مبارکه، از توسعه جادهها و راههای مواصلاتی تا بیمارستانها و زیرساختهای منطقهای، با رویکرد مسئولیت اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز با شهرهای اطراف اجرا میشوند. این اقدامات نشاندهنده توجه شرکت به توسعه پایدار، محیط زیست و امنیت انرژی است.
۴۰هزار نفر در پروژه های توسعهای مشارکت دارند
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزاناشتغالزایی این شرکت، عنوان کرد: در مسیر توسعه فولاد مبارکه، ۶ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۳۴ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در پروژههای توسعه این شرکت مشغول به کار هستند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای هوشمندسازی و دیجیتالسازی خطوط تولید گفت: طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه از سالهای گذشته آغاز شده و آموزشهای مرتبط در کلیه سطوح کارکنان از طریق دانشگاه اصفهان ارائه میشود. این اقدامات به توانمندسازی کارگران و ارتقای بهرهوری تولید کمک میکند.
وی افزود: معاون منابع انسانی فولاد مبارکه نیز بر اجرای این آموزشها نظارت دارد تا فرآیند دیجیتالسازی و هوشمندسازی خطوط تولید بهصورت مؤثر و پایدار پیادهسازی شود.
