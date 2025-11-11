گلمحمدی در آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" :
نیسان آبی کنار رفت/ اکستند با استانداردهای ۸۵گانه وارد ناوگان شهری میشود
مدیرعامل شرکت خودروسازی "زامیاد" در مراسم آیین واگذاری وانت کمپرسی به شهرداریها و دهیاریها از ویژگیها و محصول جدید این شرکت صحبت کرد و در مورد مزیتهای آن نسبت به نسخههای مشابه پیشین توضیحاتی ارایه داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش گلمحمدی، مدیرعامل شرکت "زامیاد" در ابتدای مراسم «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" اظهار کرد: طی دو سال گذشته زامیاد بهعنوان شریک تجاری این سازمان انتخاب شده و بزرگترین خریدار سازمانی محصولات زامیاد به شمار میرود. به گفته او، سال گذشته ۲ هزار دستگاه و امسال یکهزار دستگاه کامیونت نیسان خریداری شده است.
۷۰ درصد خودروهای قرارداد جدید از نوع «اکستند» هستند
گلمحمدی افزود: در قرارداد امسال، ۷۰ درصد خودروها از نوع «اکستند» هستند؛ محصولی که برای کاهش مشکلات استانداردی نیسان آبی طراحی شده و اکنون تمام استانداردهای ۸۵گانه، تأییدیه سازمان ملی استاندارد، محیطزیست و پلیس راهور را داراست.
او گفت: سیستم پایداری الکترونیک، ترمز اضطراری پیشرفته، هشدار خروج از خط، و سامانههای کنترل هدایت از جمله قابلیتهای جدید این خودروست.
افزایش فضای کابین و ارتقای راحتی راننده
مدیرعامل زامیاد توضیح داد: با افزایش ۱۶ سانتیمتری طول خودرو و افزایش ۲۱ درصدی فضای کابین، صندلیهای نیمکتی حذف و صندلیهای جدید با قابلیت تنظیم پشتی و کفی نصب شده است. همچنین فرمان بهطور کامل هیدرولیک شده و عایقبندی صوتی و حرارتی داخل کابین بهطور کامل انجام شده است.
وی افزود: طراحی جدید آمپر و بهرهگیری از شبکه BCM قابلیت مدیریت بهتر سامانههای الکترونیکی و افزودن امکانات بیشتر را فراهم کرده است.
راهاندازی خط تولید اتوبوس پس از ۱۲ سال توقف
گلمحمدی در ادامه گفت: خط تولید اتوبوس زامیاد که حدود ۱۲ سال متوقف بود، با قرارداد جدید دوباره فعال شده است. اتوبوس جدید «اروند» با طول ۱۲ متر، موتور ۹.۵ لیتری کامینز، ۳۴۰ اسب بخار قدرت و ۱۵۰۰ نیوتنمتر گشتاور به تولید میرسد.
او اعلام کرد: این محصول از نظر مشخصات فنی در رده اتوبوسهای مناسب کشور قرار دارد و شریک تجاری آن، شرکت فوتون، دومین اتوبوسساز بزرگ چین با تولید بیش از ۴۵ هزار دستگاه در سال گذشته است.
هدفگذاری تولید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در سال آیند
مدیرعامل زامیاد گفت: امسال تولید اتوبوس با یک دستگاه در روز آغاز میشود و تا پایان سال ۷۲ دستگاه تولید خواهد شد و این فعالیت برای ۱۲۸ نفر اشتغال ایجاد میکند.
او افزود: با حمایت گروه سایپا، برنامه داریم سال آینده حداقل ۲۵۰ دستگاه اتوبوس شهری تولید کنیم.
گلمحمدی با اشاره به فرسودگی ناوگان اتوبوس شهری کشور بیان کرد: از ۲۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور، حدود ۱۸۰۰۰ دستگاه فرسوده است. سرعت جایگزینی پایین است و تولید امسال نیز نسبت به سال قبل کاهش یافته؛ بنابراین افزایش تولید در زامیاد میتواند اثرگذار باشد.
عرضه پادرا پلاس و توسعه سبد محصولات تجاری
مدیرعامل زامیاد درباره محصولات دیگر نیز گفت: یکی از مشکلات زامیاد تکمحصولی بودن بود، اما پادرا پلاس با استانداردهای ۸۵گانه بهزودی مجوز شمارهگذاری دریافت میکند و وارد بازار میشود. پادرا پلاس میتواند بخشی از نیاز بازار جایگزین نیسان را تأمین کند.
گلمحمدی توضیح داد: کامیونتهای ۶، ۶.۵ و ۹ تنی در مدلهای خوابدار و بیخواب نیز در برنامه تولید هستند و زامیاد قرارداد بلندمدت برای تأمین و تولید این محصولات دارد.
او خبر داد: در قالب قرارداد گروه سایپا با چانگان، پیکاپ لوکس هانتر نیز به سبد محصولات زامیاد افزوده خواهد شد.
مدیرعامل زامیاد در پایان افزود: قرارداد اتوبوس این امکان را میدهد که بهزودی اتوبوس برقی، اتوبوس ۱۸ متری و میدیباس نیز تولید و به بازار عرضه شود تا سبد محصولات تجاری زامیاد کاملتر شود.