به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی در رابطه با سفر محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت، به کویت و حضور در سیزدهمین دوره کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت اظهار کرد: دوازدهمین دوره این کمیته در سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود و طرف کویتی استقبال بسیار خوبی از برگزاری این دور به عمل آورد و علیرغم چندبار تعویق، اصرار بر تشکیل آن داشتند.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی کویت برای ایران، گفت: فاصله کم دریایی بین بنادر ایران مانند آبادان و خرمشهر با کویت و همچنین وجود مرز زمینی از طریق شلمچه، انتقال کالا را بسیار تسهیل و ارزان می‌کند. ضمن آنکه کویت سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار از جهان واردات دارد و میتواند بازار مناسبی برای کالای ایرانی باشد.

امضای توافقنامه در پنج محور اصلی

وی مهمترین دستاوردهای این دور از مذاکرات را امضای توافقنامه در پنج محور اصلی توسط مقامات دو کشور برشمرد و تصریح کرد: در بخش تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، توافق شد نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در کویت برگزار شود. همچنین طرف کویتی اعلام آمادگی کرد تا برای بازدید از نمایشگاه‌های ایران و مذاکره با مسئولان به ایران سفر کند. همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور با محوریت اتاق‌های بازرگانی، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و رفع موانع تجاری از دیگر توافقات این بخش بود.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در حوزه امنیت غذایی که برای طرف کویتی از اولویت ویژه‌ای برخوردار بود، موضوعات مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تأمین کالاهای مورد نیاز کویت، انتقال تکنولوژی و آموزش مورد بحث قرار گرفت. طرف کویتی یک پیش‌نویس یادداشت تفاهم در این زمینه تهیه کرده که برای بررسی و کارشناسی بیشتر در اختیار نماینده وزارت جهاد کشاورزی ایران قرار گرفته است تا برای امضای مقامات رسمی دو کشور آماده و تکمیل شود.

ربیهاوی با بیان اینکه در بخش صنعت و استاندارد، بیشترین تمرکز بر روی هماهنگی استانداردهای دو کشور بود، گفت: مقرر شد برنامه اجرایی استاندارد با سرعت بیشتری تهیه و اجرایی شود تا کالاهای مورد پذیرش دو کشور به راحتی مبادله شوند. همچنین همکاری‌های صنعتی، انتقال تکنولوژی و صادرات ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی ایرانی به کویت از دیگر موضوعات مورد توافق بود.وی با اشاره به حوزه گمرک و تاکید بر اجرایی کردن موافقتنامه همکاری و مساعدت‌های گمرکی موجود ، افزود: مقرر شد برنامه اجرایی مشترکی توسط گمرک دو کشور تهیه شود. همچنین پیگیری برای اجرای موافقتنامه "حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری مشترک" و همچنین پیگیری برای امضای موافقتنامه "اجتناب از اخذ مالیات مضاعف" توسط مقامات رسمی دو کشور در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در بخش حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی، مشکلات متعددی مورد بررسی قرار گرفت. در حوزه دریایی، مشکلات شناورها و ملوانان ایرانی در بنادر کویت مطرح شد که مقرر شد کارگروه مشترکی با سازمان بنادر ایران تشکیل شود تا شاخص‌های فنی مورد نیاز را بررسی کند. در حوزه زمینی، پس از مذاکرات فراوان، طرف کویتی موافقت کرد امکان ترانزیت کالا از شلمچه ایران به عراق و سپس از طریق گذرگاه صفوان و عبدلی به کویت را بررسی کند. در حوزه هوایی، درخواست ایران برای افزایش تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور مطرح شد. همچنین تقویت خط کشتیرانی مستقیم بین بندر خرمشهر و بندر الاحمدی کویت مورد توافق قرار گرفت.

ربیهاوی در پایان با بیان اینکه این کمیته گام مهمی در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود، تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری با سایر کشورهای این منطقه از جمله عمان، قطر و امارات نیز در دست اجراست و مقرر شد تمامی توافقات به صورت جدی پیگیری شده و در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.گفتنی است؛ سیزدهمین دوره کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت سیزدهم و چهاردهم آبان با حضور محمدعلی دهقان دهنوی به عنوان رئیس کمیته ایرانی با مروه الجهیدان، سرپرست معاونت وزارت تجارت و صنعت کویت، برگزار شد.

در این ملاقات‌ها، موانع تجاری از جمله موانع گمرکی، مشکلات دریایی و مسائل مربوط به استانداردها توسط طرف ایرانی مطرح شد و طرف کویتی نیز برای رفع این موانع استقبال کرد و طرف کویتی در مقابل بر انعقاد موافقتنامه امنیت غذایی با جمهوری اسلامی ایران تأکید ویژه‌ای داشت.

لازم به ذکر است؛ پس از جلسه افتتاحیه سیزدهمین دوره کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت ، دیدارهایی با مقامات ارشد کویتی از جمله رئیس گمرکات کویت، رئیس اتاق بازرگانی کویت و رئیس بهادر (بندر) انجام شد. همچنین برنامه‌ریزی برای ملاقات با وزیر تجارت و صنعت کویت انجام شده بود که به دلیل سفر ایشان به ترکیه محقق نشد. ضمن آنکه در حاشیه برگزاری کمیته، هیئت ایرانی از دو فروشگاه بزرگ در کویت که به طور کامل به عرضه کالاهای ایرانی مشغول بودند بازدید به عمل آورد. این فروشگاه‌ها در مکان‌های پررفت‌وآمد و مرکزی کویت واقع شده بودند و مملو از کالاهای ایرانی با برندهای معتبر بودند که نشان از استقبال بازار کویت از محصولات ایرانی داشت.

