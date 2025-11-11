مهدی حیدری، رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌گذاری‌ها برای جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور اظهار داشت: فهرستی از پروژه‌های بسیار سودده و جذاب با سود ارزی را شناسایی و معرفی می‌کنیم و ایرانیان سرمایه‌گذار مقیم خارج از کشور باید مطمئن باشند که سود پروژه‌ها جذاب و قابل برگشت است.

وی ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از این پروژه‌ها استفاده کنند و هر زمان که بخواهند می‌توانند اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود را از پروژه خارج کنند.

معاون وزیر اقتصاد درباره ضمانت سودده بودن پروژه‌ها تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا برای اینکه سرمایه گذار در پروژه‌‌ای زیان نکند، ضمانتی داده نمی‌شود اما در تلاش هستیم پروژه‌ها با سود بالا را به سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج معرفی کنیم.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وقتی ایران تاکید کرد: ایرانی‌های سرمایه گذار زیادی در کشورهای خارجی مقیم هستند با روش‌هایی خاصی به دنبال جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج هستیم.

حیدری تاکید کرد: به دنبال اجرای طرحی هستیم که سرمایه گذاری برای ایرانی‌های مقیم خارج خدمت سربازی حساب شود به این معنا که هر ایرانی مقیم خارج اگر در کشورمان سرمایه گذاری کند می تواند پایان خدمت بگیرد .

وی افزود: هیات های سرمایه گذاری به طور منظم هر ماه تشکیل می‌شود و ماهانه با تعدادی از این سرمایه گذاران جلسه برگزار می‌کنیم و هر ماه ۶٠ الی ٧٠ پرونده سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حیدری گفت: سرمایه گذاران ایرانی بیشتر در کشورهای امارات، ترکیه، چین و هند سکونت و مقیم دارند.

انتهای پیام/