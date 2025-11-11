نمایشگاه صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر آغاز به کار کرد
بازدیدکنندگان میتوانند علاوه بر مراجعه به غرفههای داخلی و خارجی این نمایشگاه، از اطلاعات علمی، آموزشهای تجاری و اقتصادی ذیل نشستهای تخصصی، نشستهای دانشجویی، کارگاهها و سایر برنامههای جانبی بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، بیست و پنجمین «نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران»، همزمان با پانزدهمین «نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق» از امروز ۲۰ آبان تا تاریخ جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
بازدیدکنندگان میتوانند علاوه بر مراجعه به غرفههای داخلی و خارجی این نمایشگاه، از اطلاعات علمی، آموزشهای تجاری و اقتصادی ذیل نشستهای تخصصی، نشستهای دانشجویی، کارگاهها و سایر برنامههای جانبی بهرهمند شوند. نشستهای تخصصی این نمایشگاهها عبارتند از «فرصتهای بخش خصوصی در صنعت برق»، «مالی و سرمایهگذاری در صنعت برق» و «توسعه و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر». این نشستها فرصتهای مناسبی برای آشنایی بیشتر با اقتصاد بازار برق فراهم خواهند کرد. با توجه به افزایش اهمیت ذخیرهسازی انرژی در شرایط افزایش تولید انرژیهای خورشیدی و ناترازی برق، «همایش ذخیرهسازی انرژی» نیز از برنامههای راهبردی نمایشگاه به شمار میآید.
شایان ذکر است، ۴ کارگاه تخصصی با عنوان «ساخت قطعات استراتژیک نیروگاهی»، «کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت برق»، «مدیریت مصرف» و «بورس انرژی» در بخش نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، و ۴ کارگاه تخصصی «ارائه استانداردها و رویههای مرتبط با ارزیابی کیفی تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر»، «بازار بهینهسازی و فرصتهای سرمایهگذاری در طرحهای بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی»، «مدلها و راهکارهای تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر» و «مدلهای سرمایهگذاری و فرآیندهای اخذ مجوز برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» در بخش نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهبرداری انرژی برق برگزار خواهد کرد. همچنین «تجدیدپذیرها و کسب و کارهای کوچک مقیاس» و «کاربرد فناوریهای نوین در صنعت برق» دو کارگاه دانشجویی دو نمایشگاه خواهند بود که میزبان علاقهمندانی از همه طیفها و گروهها هستند.