تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی روش جایگزین تعمیر موتور هواپیماهای MD-80

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری؛ حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در تشریح نتایج نشست فنی با مدیران مراکز تعمیراتی و بهره‌برداران هواپیماهای MD-80 اعلام کرد: با توجه به اهمیت حفظ ایمنی پرواز و استمرار بهره‌برداری از ناوگان MD، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از متخصصان صنعت و کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شود تا روش جایگزین مربوط به بخش توربین کم‌فشار موتور مورد بررسی نهایی قرار گیرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

وی افزود: این کمیته مأموریت دارد ضمن بررسی ابعاد فنی و ایمنی، درباره نحوه جایگزینی تیغه‌های توربین کم‌فشار (Low Pressure Turbine Blades) تصمیم‌گیری و بازه زمانی مشخصی برای اجرای این فرایند از سوی شرکت‌های بهره‌بردار تعیین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود در مهلت تعیین‌شده، نسبت به تعویض تیغه‌های موتور با نمونه‌های نو و تأییدشده اقدام کنند. این تیغه‌ها می‌تواند از طریق خرید از مراکز معتبر خارجی یا با استفاده از توان داخلی در ساخت قطعات مورد تأیید سازمان تأمین شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی‌ها و تصمیمات این کمیته تخصصی پس از نهایی شدن، به ریاست سازمان ارائه و برای ابلاغ به شرکت‌های هواپیمایی و مراکز تعمیر و نگهداری ارسال خواهد شد تا تداوم فعالیت ناوگان MD در چارچوب ضوابط ایمنی بین‌المللی ادامه یابد.

در ادامه این نشست که معاون و مدیران معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری نیز حضور داشتند، مدیران شرکت‌های هواپیمایی درباره دغدغه‌ها و چالش‌های موجود پیرامون موتور هواپیماهای MD-80 گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد