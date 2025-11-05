افزایش واردات نفت هند از روسیه در ماه اکتبر

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد واردات نفت خام هند از روسیه در ماه اکتبر با وجود فشارهای واشنگتن برای کاهش خرید، اندکی افزایش یافته است، هرچند انتظار می‌رود این روند از ماه نوامبر تحت‌تأثیر دور تازه تحریم‌های آمریکا کاهش یابد.

بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، واردات نفت هند از روسیه در ماه اکتبر از یک‌میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر به حدود یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

داده‌های مؤسسه «اویل‌اکس» هم واردات ماه اکتبر را در سطحی ثابت اعلام کرده و رقم سپتامبر را یک‌ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز گزارش داده است. این آمار شامل نفت قزاقستان که از مسیر روسیه صادر شده، نمی‌شود.

با اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه دو تولیدکننده بزرگ نفت روسیه لوک‌اویل و روسنفت پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت روسیه به هند از ماه نوامبر کاهش یابد.

آمریکا به شرکت‌ها تا روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت داده است تا معاملات خود با این تولیدکنندگان را متوقف کنند.

سامیت ریتولیا، تحلیلگر مؤسسه کپلر اعلام کرد: واردات نفت روسیه تا ۲۱ نوامبر کاهش نخواهد یافت، اما بی‌شک پس از آن افت خواهد کرد.

در واکنش به این تحریم‌ها، پالایشگاه‌های هندی ازجمله ریلاینس، پتروشیمی‌های منگلور و هندوستان پترولیوم-میتال انرژی خرید نفت روسیه را متوقف کرده‌اند.

دیگر پالایشگاه‌ها هم در حال بررسی خرید نفت از تولیدکنندگان روس غیرتحریم‌شده هستند.

بر اساس گزارش منابع، پالایشگاه‌های منگلور برای جایگزینی عرضه روسیه، ۲ میلیون بشکه نفت خام موربان ابوظبی را با مناقصه‌ای از شرکت سوئیسی گلنکور برای تحویل در ماه دسامبر خریداری کرده‌اند.

همچنین طبق سندی که از سوی رویترز بررسی شده، شرکت ایندین اویل برای سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶ پیشنهادهای اولیه برای خرید ۲۴ میلیون بشکه نفت از قاره آمریکا ارائه کرده است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، هند پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به بزرگ‌ترین خریدار نفت خام دریایی روسیه تبدیل شده است.

این کشور آسیایی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، روزانه حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت از روسیه وارد کرده که معادل حدود ۴۰ درصد از کل صادرات دریایی نفت روسیه است.

