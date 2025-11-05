امضای سه قرارداد جدید با سه خودروساز برای گازسوز کردن خودروها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از سرعت گرفتن طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز پس از دو سال وقفه خبر داد و گفت: با تبدیل و تولید بیش از ۳۲ هزار دستگاه خودرو، روند طرح گازسوز کردن خودروها در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۶۸ درصد رشد یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدصادق عظیمیفر با بیان اینکه بهدنبال اجرای سیاستهای کلان دولت چهاردهم در زمینه مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (سیانجی) در ناوگان حملونقل کشور، طرح گازسوز کردن خودروها پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، بیان کرد: این طرح یکی از طرحهای راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته میشود و هدف از اجرای آن افزایش بهرهوری سوخت، کاهش هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضع زیستمحیطی شهرهاست.
وی به تشریح اقدامهای انجامشده برای احیای طرح تبدیل و تولید خودروهای دوگانهسوز پرداخت و یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود، در هفتماهه سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو دوگانهسوز شدهاند که این رقم با رشد حدود ۱۶۸ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه در هفتماهه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه شهریور ۱۴۰۳ و در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ساماندهی مجدد ارکان اصلی این طرح شامل خودروسازان، پیمانکاران، اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته و کارگاههای تبدیل در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرار گرفت، افزود: یکی از موضوعات مهم، رفع معضلات مالی و بدهیهای معوق به پیمانکاران و خودروسازان بود که در این زمینه چند اقدام مهم انجام و مطالبات معوق پرداخت شد.
عظیمیفر با اشاره به اینکه با تغییر فناوری، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز در سهماهه اخیر، سرعت قابلتوجهی داشته است، اظهار کرد: سرعت بخشیدن به تأمین مواد اولیه وارداتی با سفارشگذاری، تأمین مواد اولیه بیش از ۲۰۰ هزار مخزن و تغییر در فناوری تبدیل خودروها با بومیسازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور از مهمترین اقدامهای انجام شده در زمینه تبدیل و تولید خودروهای دوگانهسوز است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی مخازن فرسوده و از رده خارج که شامل بیش از ۱۷ هزار دستگاه تاکسی معرفیشده از سوی وزارت کشور و مجموعاً ۲۲ هزار دستگاه از ابتدای طرح میشود، تعویض شده است، گفت: متن جدید قراردادهای تولید کارخانهای تدوین شده و سه قرارداد جدید با ایرانخودرو، زامیاد و بهمن با هدف رفع معضلات قراردادهای قبلی تبدیل کارگاهی امضا شده است.