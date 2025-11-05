خبرگزاری کار ایران
شرایط واردات انبه از کشور کنیا اعلام شد

شرایط واردات انبه از کشور کنیا اعلام شد
سازمان حفظ نباتات کشور در اطلاعیه‌ای، واردات میوه انبه از کشور کنیا را با رعایت شرایط قرنطینه‌ای تعیین ‌شده، مجاز اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان حفظ نباتات کشور، پس از انجام تحلیل خطر و ارزیابی‌های فنی، واردات میوه انبه از کنیا با کد تعرفه گمرکی ۰۸۰۴۵۰۲۰ در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار گرفته است.

انجام واردات، منوط به رعایت کامل شرایط قرنطینه‌ای ابلاغی و تأیید کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرزهای ورودی و گمرک ترخیص‌کننده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نیازی به ارجاع موضوع به سازمان حفظ نباتات وجود ندارد، اما بررسی و تأیید اسناد وارداتی در هنگام ترخیص کالا توسط کارشناسان قرنطینه مستقر در گمرک، الزامی است.

این شرایط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به پایگاه اینترنتی سازمان حفظ نباتات کشور به نشانی www.ppo.ir مراجعه کنند.

