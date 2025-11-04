تفاهمنامه همکاری با حضور مدیران عامل بانک و بورس انرژی امضا شد:
تسویه معاملات بورس انرژی از مسیر بانک صادرات ایران کلید خورد
همزمان با امضای تفاهمنامه توسعه همکاری میان بانک صادرات ایران و بورس انرژی، سامانه جدید تسویه معاملات بورس انرژی با استفاده از حسابهای نزد بانک صادرات ایران در نشستی با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، و محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، و جمعی از مدیران توانیر بهصورت رسمی رونمایی و عملیاتی شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در این نشست با تأکید بر اینکه آغاز همکاری بانک صادرات ایران با بورس انرژی در ادامه مسیر تقویت پیوند بازار پول و سرمایه است، از تمامی دستاندرکاران راهاندازی سامانه جدید تسویه معاملات و همکاری با بورس انرژی، از جمله کارگزاری بانک و مجموعه توانیر، قدردانی کرد.
وی افزود: بانک صادرات ایران بهعنوان یکی از باسابقهترین بانکهای کشور، همواره در مسیر تحول ساختاری گام برداشته و بهویژه در زمینه همافزایی و همکاری میان بازار پول و سرمایه تلاش کرده است. در سالهای اخیر، دو محور اصلی تحول در فناوری اطلاعات و گسترش همکاری با بازار سرمایه در دستور کار بانک قرار گرفته تا هدایت نقدینگی به سمت این بازار هدفمندتر انجام شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به وجود ادبیات مشترک میان مدیران بازار پول و سرمایه برای حل چالشهای اقتصادی، گفت: بورس انرژی حلقه مفقوده توسعه صنعت برق کشور است و با وجود مدیران توانمند در این حوزه، میتوان همکاریها را بیش از پیش گسترش داد.
سیفی، تولید انرژی و برق را از ارکان حیاتی اقتصاد کشور دانست و تسهیل سازوکارهای معاملات برق را عاملی مؤثر در افزایش سرعت، امنیت و شفافیت تسویه معاملات عنوان کرد. وی همچنین با اعلام آمادگی بانک صادرات ایران برای تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک، گفت: هدف ما کمک به روند تولید انرژی و برق در کشور است و از تمامی ظرفیتهای بانک برای پشتیبانی از این بخش استفاده خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، نیز با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با بانک صادرات ایران، گفت: بهرهبرداری از سامانه تسویه معاملات برق با حسابهای بانک صادرات ایران، گام نخست در مسیر گسترش همکاری با بازار سرمایه است و امیدواریم بتوانیم از سایر ظرفیتهای شبکه گسترده بانک، بهویژه اعتبار شعب استانی، برای شرکتهای برق منطقهای استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اعتبار در تسویه معاملات بازار فیزیکی برق نقش عمدهای در توسعه بازار برق دارد، افزود: راهاندازی این سامانه، زمینه تقویت خرید برق از طریق تابلوی بورس انرژی را فراهم کرده و موجب افزایش نقدشوندگی در این بازار شده است.
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه گفت: استفاده از حساب وکالتی، اعتبار و اطمینان تسویه در معاملات فیزیکی برق را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ بهگونهای که در سال جاری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان معامله در بورس انرژی انجام شده که از این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات مشتقه برق بوده است.
نظیفی همچنین با اشاره به همکاری گسترده مجموعههای پتروشیمی و پالایشی با بانک صادرات ایران، اظهار کرد: توسعه همکاری با این بانک میتواند به رونق بازارهای مرتبط با حوزه هیدروکربوری و تولید انرژی منجر شود.
براساس این گزارش، از این پس مشتریان بورس انرژی میتوانند در سامانه کارگزاریها با انتخاب گزینه حساب بانک صادرات ایران نسبت به تسویه معاملات برق اقدام کنند. همچنین تمامی کارگزاریها موظفاند حسابهای خود نزد بانک صادرات ایران را برای ثبت در سامانه تسویه معاملات بورس انرژی معرفی کنند.
این گزارش میافزاید: استفاده از ظرفیتهای بازار برق برای پذیرش انرژی تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر و تسهیل و تسریع تأمین مالی طرحهای توسعهای شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی مشمول عرضه حاملهای انرژی، از جمله اهداف تفاهمنامه توسعه همکاری میان بانک صادرات ایران و بورس انرژی بهشمار میرود.