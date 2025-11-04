نفت ۶۰ دلاری در نیمه نخست ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی روز دوشنبه (۱۲ آبان) اعلام کرد که پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ را از ۵۷ دلار و ۵۰ سنت به ۶۰ دلار برای هر بشکه افزایش داده است؛ اقدامی که در واکنش به تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای توقف روند لغو کاهش عرضه در سه‌ ماه نخست سال آینده میلادی و دور تازه تحریم‌های غرب علیه دارایی‌های نفتی روسیه انجام شده است.

این بانک آمریکایی هشدار داد بازار نفت در سال آینده با مازاد قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد که انتظار می‌رود در سه‌ ماه دوم به اوج خود برسد.

با این حال مورگان استنلی پیش‌بینی کرده است که افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس تا آن زمان کُند خواهد شد و تولید اوپک هم به‌دلیل کاهش ظرفیت مازاد، رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت؛ عاملی که می‌تواند زمینه تعادل بازار را تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷ فراهم کند.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (۱۱ آبان) اعلام کردند که در ماه دسامبر، روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر رقمی مشابه ماه‌های اکتبر و نوامبر از کاهش عرضه داوطلبانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای خود را لغو خواهند کرد. این تصمیم در بحبوحه نگرانی‌ها از مازاد عرضه احتمالی عرضه اتخاذ شده و نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه این ائتلاف است.

هشت عضو اوپک‌پلاس از آوریل امسال، راهبرد کاهش تولید خود را تغییر داده‌اند و تاکنون در قالب برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه را به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند که این رقم حدود ۲.۴ درصد از تقاضای جهانی را شامل می‌شود و در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، ازجمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌کار گرفته شده است.

مورگان استنلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم برای توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس در سه‌ ماه نخست ۲۰۲۶، برآوردهای تولید ما را به‌طور قابل‌توجهی تغییر نمی‌دهد، اما سیگنال مهمی ارسال می‌کند؛ اینکه این ائتلاف همچنان در حال تنظیم عرضه در پاسخ به شرایط بازار است.

این بانک همچنین با اشاره به افزایش تردید در داده‌های تولید اوپک یادآور شد که اختلاف بین کمترین و بیشترین برآوردها در سال جاری میلادی به‌طور منظم از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است.

اگرچه اوپک‌پلاس لغو روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه از کاهش‌های داوطلبانه تولید را نسبت به ماه مارس اعلام کرده، اما برآوردهای مورگان استنلی نشان می‌دهد تولید واقعی تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

ایالات متحده آمریکا در ماه جاری شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل روسیه را هدف تحریم قرار داده است. اتحادیه اروپا نیز بسته جداگانه‌ای از تحریم‌ها علیه دارایی‌های نفتی روسیه تصویب کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بر توان تولید و صادرات مسکو تأثیر بگذارد.

