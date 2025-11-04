افت قیمت نفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، نگرانی سرمایه‌گذاران از تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای توقف روند لغو کاهش عرضه در سه‌ ماه نخست ۲۰۲۶ به‌دلیل وجود نشانه‌هایی مبنی بر مازاد عرضه در بازار سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۳ آبان) کاهش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت تا ساعت ۴ و پنج دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ، با ۱۵ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۷۴ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۴ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، ۶۰ دلار و ۹۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (۱۱ آبان) توافق کردند که در ماه دسامبر، روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر رقمی مشابه ماه‌های اکتبر و نوامبر از کاهش عرضه داوطلبانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای خود لغو و در سه ماه نخست سال آینده میلادی این روند را متوقف کنند.

اوپک پلاس از ماه آوریل تاکنون کاهش تولید نفت خود را حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۲.۷ درصد از عرضه جهانی لغو کرده، اما به‌دلیل پیش‌بینی‌هایی مبنی بر مازاد عرضه در بازار از شتاب این روند نسبت به ماه اکتبر کاسته است.

سوورو سارکار، سرپرست گروه بخش انرژی در بانک دی‌بی‌اس سنگاپور، گفت: بازار ممکن است این [تصمیم] را نخستین نشانه از اذعان اوپک‌پلاس به احتمال مازاد عرضه در نظر بگیرد، ائتلافی که تاکنون نسبت به روند تقاضا و توانایی بازار برای جذب تولید بیشتر بسیار خوش‌بین بوده است.

با این حال، مدیران برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی اروپا روز دوشنبه (۱۲ آبان) با اشاره به افزایش تقاضا و کاهش تولید، پیش‌بینی‌های مربوط به اشباع عرضه نفت در سال آینده را به چالش کشیدند. جیمز دنلی، معاون وزیر انرژی آمریکا گفت که فکر نمی‌کند در سال ۲۰۲۶ اشباع عرضه نفت وجود داشته باشد.

چهار منبع اوپک‌پلاس اعلام کردند که تصمیم این ائتلاف برای ثابت نگه داشتن اهداف تولید پس از آن گرفته شد که به‌دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه و مشکلات این کشور برای افزایش صادرات، مسکو به‌منظور توقف روند لغو کاهش عرضه با اعضای اوپک‌پلاس وارد مذاکره شد.

آمریکا و انگلیس در ماه اکتبر تحریم‌هایی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه یعنی روس‌نفت و لوک‌اویل اعمال کردند.

بانک آمریکایی جی پی مورگان در یادداشتی اعلام کرد: تحلیلگران راهبردی نفتی ما همچنان بر این باورند که هر چند خطر اختلال عرضه افزایش یافته است، اما اقدام‌های ایالات متحده، همراه با اقدام‌های تکمیلی بریتانیا و اتحادیه اروپا، مانع از فعالیت تولیدکنندگان نفت روسیه نخواهد شد.

در همین حال، تینا تانگ، تحلیلگر مستقل بازار نفت، گفت: با وجود کاهش کنونی قیمت نفت، تحریم‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت همچنان از قیمت‌ها حمایت کنند.

فعالان بازار هم‌اکنون منتظر انتشار تازه‌ترین داده‌های مربوط به ذخیره‌سازی نفت آمریکا از سوی مؤسسه نفت آمریکا (API) هستند که اطلاعات بیشتری را درباره معاملات انرژی در اختیار می‌گذارد. این گزارش قرار است اواخر امروز منتشر شود.

بر اساس نظرسنجی اولیه رویترز، پیش‌بینی می‌شود ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا هفته گذشته افزایش یافته باشد.

