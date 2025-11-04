امیرحسین بهرامیان (معاون مالی و سرمایه‌گذاری و عضو هیات مدیره هلدینگ میدکو) در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش درباره عملکرد مالی شرکت‌های فولادی در کشور در بازار سرمایه اظهار نظر کرد.

بهرامیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: هلدینگ‌های فولادی در کشور به ویژه در هلدینگ میدکو شرایط ویژه‌ای در حوزه تامین مالی دارند. هلدینگ‌ها شرکت‌هایی هستند که عمده سرمایه‌گذاری‌شان در حوزه سهام‌های کنترلی است. معمولا اگر بالای ۵۰ درصد سهام شرکت‌ها در اختیار یک مجموعه باشد، به آن هلدینگ می‌گویند. مشکلی که در این حوزه پیش می‌آید آن است که معمولاً سهام شناور مناسبی در این شرکت‌ها وجود ندارد. در این شرایط برای خود شرکت آن خاصیت تامین مالی محقق نمی‌شود. وقتی شما با ۶ تا ۷ درصد سهام شناور در یک مجموعه فعال می‌شوید، تنها بازیگران عمده تعیین‌کننده سهم شما هستند. ضمن اینکه وقتی وارد فرآیند تامین مالی از طریق افزایش سرمایه می‌شوید، این بازیگران عمده هستند که مجمع‌های عمومی شرکت‌ها را در دست داشته و مسیر را تعیین می‌کنند.

وی افزود: در این شرایط IPO (عرضه اولیه) کردن شرکت‌های زیرمجموعه بسیار اهمیت داشته و یاری کننده است. یعنی وقتی در زیر مجموعه خود تعدادی شرکت دارید که این شرکت‌ها خود بالغ شده و به مرحله‌ای از منحنی عمق خود رسیده‌اند که می‌توان آن‌ها را IPO (عرضه اولیه) کرد، در این شرایط اگر این عرضه در زمان درست و با شرایط خوب باشد، بسیار می‌تواند به شرکت‌هایی نظیر هلدینگ میدکو کمک کند و ما تلاش داریم در این راستا گام برداریم.

معاون مالی شرکت مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) تاکید کرد: اکنون ما ۷ درصد سهام شرکت سیرجان خود را واگذار کردیم. این واگذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. ما می‌توانیم تا ۱۵ درصد سهام این مجموعه را بدون ریسک واگذار کنیم. اگر ما پنج شرکت دیگرمان را نیز داشتیم و از هرکدام ۵ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه سهام می‌کردیم تا تامین مالی رخ دهد، اکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی بدون هزینه از بازار سرمایه داشتیم.

عضو هیات مدیره هلدینگ میدکو با آسیب‌شناسی این موضوع تصریح کرد: اتفاقی که در میدان عمل رخ می‌دهد اما این است که شرکت‌های فولادی سهام‌های بنیادینی هستند. معمولاً سهامداران به این سهام‌ها اعتماد بیشتری دارند. چیزی که این موضوع را خراب می‌کند، نحوه بازارگردانی و پروژه کردن برخی از سهام‌هاست که نگرانی را در بازار افزایش می‌دهد. اما با این حال، در تمام نوسان‌های رخ داده، باز هم شرکت‌های فولادی جزء مجموعه‌هایی بودند که مردم به آن‌ها رغبت داشتند. علت آن این است که محتوای این صنعت مشخص و روند آن پیش‌بینی پذیرتر است.

بهرامیان خاطرنشان کرد: مشکل اول نوسان مالی شرکت‌های فولادی بحث انرژی است. انرژی هم از نظر در دسترس نبودن در فصول گرم سال و هم گران بودن آن در زمان در دسترس بودن در سایر فصول سال، از چالش‌های این صنعت و تاثیر آن بر تولید و در نتیجه ارزش سهام ماست. ما بخشی از تولید خود را به همین علت از دست می‌دهیم. قیمت تمام شده تولید درحال افزایش است و علت آن این است که وقتی برق و گاز از بورس انرژی تامین می‌شود، هزینه تمام شده افزایش بیشتری می‌یابد.

او با اشاره به مشکل دیگر تامین مالی صنایع فولادی کشور گفت: مشکل دوم این است که برخی نوسان‌ها مشکلات را افزون‌تر می‌کند. مثلاً پس از اعتصابات اخیر کامیون‌داران، هم نرخ کرایه بار افزایش یافت و هم زمان تسویه حساب بار از یک ماه به کمتر از دو روز کاهش یافت. امروزه درصد بالایی از هزینه‌های شرکت‌های فولادساز ما، هزینه حمل و نقل است. ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ فروش ما را گاهی هزینه حمل تشکیل می‌دهد. نکته مهم این است که اگر اکتشاف مناسب صورت نگیرد، این نگرانی در آینده وجود دارد که منابع کافی نیز برای تولید به دلیل شرایط اخذ مجوزها در دسترس نباشد.

وی در پایان بیان کرد: ما در میدکو طی یکسال اخیر به این دلیل که از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دادیم، بسیار موفق بودیم. وقتی شما سلب حق تقدم می‌کنید، به این معناست که سهامداران قبلی شما دیگر نباید در فرآیند جذب سهم شرکت کنند. این باعث ورود سرمایه‌گذار جدید به مجموعه می‌شود. ما امکان دیگری نیز ایجاد کردیم که بسیار مفید بود که بالابردن شناوری سهام بود. حتی این امکان وجود دارد که یک سهامدار عمده دیگر را وارد میدان کنیم که به صورت سهام بلوکی قدرتمند، باعث ورود منابع از سوی سایر سهامداران جدید شود. انحصارها در مالکیت‌ها اگر مقداری در کشور ما شکسته شود، می‌تواند برای صنعت ما و اقتصاد کشور راهگشاتر باشد.

