مدیرعامل «ماناساز» در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
سودآوری سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای خورشیدی / بینیازی کشور از واردات انرژیهای تجدیدپذیر
فیلسوفیان از تلاش برای شروع پنج پروژه بزرگ در حوزه ساخت استراکچرهای نیروگاههای خورشیدی در شرکت ماناساز خبر داد.
سعید فیلسوفیان (مدیرعامل شرکت صنایع فلزی و بتنی گسترش ماناساز) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه میدکو در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، از چالشهای پیش روی صنعت ساخت بدنه و استراکچر پنلهای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر سخن گفت.
فیلسوفیان با اشاره به اینکه شرکت ماناساز علاوه بر وظایف تخصصی خود در حوزه ساخت اسکلتهای فلزی ساختمانی ذیل «میدکو» به ساخت ورقهها و استراکچر پنلهای خورشیدی روی آورده، به خبرنگار ایلنا گفت: کشورها و صنایع دنیا سالهاست به سمت تامین انرژی از مسیر صنایع تامین انرژیهای تجدیدپذیر رفتهاند. بیش از ۴۰ درصد انرژی مورد استفاده صنایع در کشورهای توسعه یافته از محل انرژیهای تجدیدپذیر و به ویژه سلولهای خورشیدی و نیروگاههای خورشیدی تامین میشود. برای مثال دانمارک ۸۸ درصد انرژی مورد نیاز خود را در این زمینه از انرژیهای تجدیدپذیر تامین میکند. همچنین پرتقال ۸۷.۳ درصد نیاز صنایع خود را از انرژیهای تجدیدپذیر به دست آورده و ژاپن در سال ۲۰۲۴ گذشته یک تریلیون دلار در حوزه انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: این تحولات درحالی رخ میدهد که سهم ایران در این بازار حدود ۲ تا ۳ درصد است. این فاصله ما و میزان کاری که لازم است انجام شود تا به سطح کشورهای توسعه یافته در این زمینه برسیم را نشان میدهد. ناترازی به وجود آمده در حوزه انرژی در ایران به ویژه با تاثیرش بر صنایع باعث کاهش ۱۴ درصدی تولید ناخالص کشور شده است. این رقم ۱۴ درصدی، آماری است که اتاق بازرگانی با یک مطالعه جامع به دست آورده و قابل راستی آزمایی و رصد است. در صنعت فولاد طی دوره دوساله اخیر ناترازی انرژی، تولیدات ما بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت که این آمار نیز با دقت بالا توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام شد.
مدیرعامل شرکت ماناساز تصریح کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده این است برای حل این ناترازی باید به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفته و به ویژه باتوجه به جغرافیای ایران به سمت تامین انرژی از نیروگاههای خورشیدی برویم. در این راستا، میدکو و مجموعه ماناساز نیز به این سمت حرکت کرده است. بازار ساخت نیروگاههای خورشیدی در ایران نیز داغ شده و علاوه بر این، تکلیف حاکمیتی نیز در این حوزه ایجاد شده تا تولیدکنندگان به این سمت حرکت کنند.
این مدیر صنعتی با طرح پرسش در زمینه کفایت زیرساختهای کشور در حوزه توسعه بهرهمندی از انرژی خورشیدی گفت: در کشور زیرساختها هنوز در این حوزه آماده نیست و به همین دلیل هم پنلهای خورشیدی و هم بدنه و استراکچر نیروگاههای خورشیدی و صفحات آن را هم وارد کشور میکنیم. این درحالی است که شاید پنلها تکنولوژی متوسطی داشته باشد، اما ساخت استراکچر و صفحات برای نیروگاههای خورشیدی بسیار آسانتر است، اما ما در این حوزه نیز هنوز واردکننده هستیم. حتی برخی نیروگاههای خورشیدی ما به صورت کامل توسط طرف چینی درحال ساخت است که ارز بری بالایی را در بر خواهد داشت.
فیلسوفیان اضافه کرد: ما در هلدینگ میدکو و مجموعه ماناساز تلاش کردیم تا بخشی از وزن بار ساخت نیروگاههای خورشیدی را با تولید بدنه و استراکچر پنلهای خورشیدی به دوش بکشیم. شرکت ماناساز باتوجه به سبقه طولانی که در ساخت انواع سازههای فلزی و تجهیزات صنعتی داشته در سبد محصولات خود علاوه بر محصولاتی که از پیش تولید میکرد، استراکچرهای خورشیدی را نیز اضافه کرده است. ما در این راستا تلاش میکنیم اولاً باری از روی دوش مصرف انرژی در هلدینگ میدکو و سپس باری را از روی دوش بازار و مشتریان خود برداریم. در این راستا مجوزات لازمه تقریباً اخذ شده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که ما یک شرکت پیمانکاری هستیم و رتبه پیمانکاری هم داریم، باید تاکید کنیم که هر نیروگاه خورشیدی باید فنسکشی شده و ساختمانهای آن ساخته شود و پنلهای آن جاگذاری شود. کلیه این اقدامات توسط شرکت ماناساز صورت میگیرد. به تبع این موضوع، شرکتهای داخل گروه در صورت تمایل میتوانند این خدمات ساخت را از ما دریافت کنند. همچنین شرکتهای خارج مجموعه هلدینگ میدکو نیز میتوانند سفارش این ساختها را به ما بدهند.
مدیرعامل شرکت ماناساز تاکید کرد: مواد اولیه ساخت پنلهای خورشیدی در داخل کشور تامین میشود در گذشته ما این مواد را به خارج صادر میکردیم و پنلهای آماده شده را دوباره وارد میکردیم. اکنون میتوان با اطمینان گفت که ساخت ساختار و استراکچر نیروگاه خورشیدی به صورت کامل در داخل کشور قابل تولید است. برای ساخت پنل خورشیدی از دو ورق ST37 و ST52 استفاده میشود که هر دو ورق در داخل کشور تولید میشود. ضخیمترین ورقهها با ضخامت ۶ است که در داخل کشور هم تولید میشود. ما در سایزهای بزرگ در ابعاد چند مگاواتی روی زمین کار میکنیم و در سایزهای کوچکتر از خود سقف ساختمانها و شهرکهای صنعتی و سولهها نیز استفاده میکنند که با ظرفیت کیلوواتی تولید در آنها صورت میگیرد.
فیلسوفیان در پاسخ به سوالی پیرامون صرفه اقتصادی استفاده از پنلهای خورشیدی برای تولیدکنندگان و سهامداران سرمایهگذار گفت: تعدادی از سرمایهگذاران عمده بخش خصوصی در حوزه نیروگاه خورشیدی سرمایهگذاری گستردهای کردند. آنها این اقدام را برای فروش برق این مجموعهها به شرکتها و مشتریان انجام دادند. این نشان میدهد که این رشته از صنعت به صورت کامل صرفه اقتصادی دارد و میتواند نیاز بازار انرژی را تامین کند. گاهی برق در بورس عرضه میشود و گاهی به شبکه تزریق شده و بعدا از شبکه گرفته میشود و به خود شبکه قابل فروش است. سرمایهگذاران بخش خصوصیای که در اقصی نقاط کشور در این حوزه سرمایهگذاری کرده و مجوز گرفتند، فعلاً بازار این بخش را خوب ارزیابی کردند. فعلاً این برق به قیمت خوبی در بورس عرضه میشود.
وی افزود: مراجعان و مشتریان نیز به ما میگویند که باوجود قیمتهای معین شده برق در بازار و بورس، باز هم سود قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود در این زمینه دارند.
این مدیر زیر مجموعه هلدینگ میدکو در پایان بیان کرد: ما پنج پروژه را در ماناساز در حال نهایی کردن هستیم. ما به تازگی در این حوزه وارد شدیم و باید آخرین سیستمهای مربوط به ساخت نیروگاه خورشیدی را وارد کشور میکردیم و فنون مربوطه را انتقال میدادیم تا خط تولید در داخل نصب شود. مذاکرات پنج پروژه در حال نهایی شدن است و با وجود انجام این پروژهها، کار قبلی مجموعه در حوزه ساخت صنایع فلزی و بتنی کماکان به قوت خود نیز باقی است.