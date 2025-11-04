خبرگزاری کار ایران
تأکید وزیر صمت بر خوداتکایی صنعت فولاد در تأمین انرژی

تأکید وزیر صمت بر خوداتکایی صنعت فولاد در تأمین انرژی
کد خبر : 1709310
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش پیشران صنعت فولاد در توسعه کشور، گفت: متولیان این صنعت باید مسیر ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق خود‌تامین را با جدیت ادامه دهند.

به گزارش ایلنا،   سید محمد اتابک در نشست ستاد فولاد با بیان اینکه فولاد از صنایع مادر و زیربنایی کشور به شمار می‌رود، افزود: داده‌های دقیق و تحلیل اثر ناترازی انرژی در تحقق اهداف چشم‌انداز، شناسایی موانع موجود، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید و افزایش راندمان، از تدابیر مهم در جبران برخی کاستی‌هاست.

وی با اشاره به نقش ستاد فولاد به عنوان نظام تصمیم‌گیری بالادستی این صنعت گفت: این ستاد وظیفه دیده‌بانی، ارائه راهکار و آماده‌سازی سیاست‌های حمایتی برای پویایی صنعت عظیم فولاد کشور را بر عهده دارد.

براساس این گزارش؛ جلسه ستاد فولاد به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور متولیان صنعت فولاد در این وزارتخانه برگزار شد.

 

