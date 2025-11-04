امضای تفاهمنامه منطقه آزاد ماکو با پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی به منظور همکاری این دو مجموعه در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان در این منطقه به امضاء رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان برگزاری اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو، تفاهمنامهای مهم میان منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به امضاء رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه زیرساختهای نوآوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیتهای صنعتی منطقه و توان علمی استان تنظیم شده است.
حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و حسن حیدری، مدیریت پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی این تفاهمنامه را امضاء کردند.
این همکاری میتواند نقطه عطفی در همافزایی ظرفیتهای منطقهای و ملی برای حل چالشهای کلان کشور از مسیر فناوری باشد. مسئولان حاضر در مراسم، این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان و توسعه پایدار منطقه دانستند.
رویداد ملی روز فناوری ماکو با حضور جمعی از مدیران دولتی، فعالان حوزه فناوری، دانشگاهیان و شرکتهای نوآور برگزار شد و بستری برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیتهای منطقهای در حوزه علم و فناوری فراهم آورد.