به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان برگزاری اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو، تفاهم‌نامه‌ای مهم میان منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های صنعتی منطقه و توان علمی استان تنظیم شده است.

حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و حسن حیدری، مدیریت پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی این تفاهم‌نامه را امضاء کردند.

این همکاری می‌تواند نقطه عطفی در هم‌افزایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی برای حل چالش‌های کلان کشور از مسیر فناوری باشد. مسئولان حاضر در مراسم، این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه پایدار منطقه دانستند.

رویداد ملی روز فناوری ماکو با حضور جمعی از مدیران دولتی، فعالان حوزه فناوری، دانشگاهیان و شرکت‌های نوآور برگزار شد و بستری برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیت‌های منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری فراهم آورد.

