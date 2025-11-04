صدری مهر در مراسم ملی روز فناوری ماکو مطرح کرد:
اعتبار مالیاتی ابزاری مهم برای تسهیل فعالیتهای دانشبنیان
معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان بر اهمیت استفاده از مزیتهای منطقهای و حمایت دولت از تحقیقات و توسعه فناوری در منطقه آزاد ماکو تاکید کرد و گفت: ابزار اعتبار مالیاتی، یکی از مهمترین حمایتها برای تسهیل فعالیتهای دانشبنیان در منطقه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد صدری مهر، معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان، در مراسم اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو، با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو گفت: این منطقه به دلیل ارتباط سنتی با کشورهای همسایه و فعالیتهای تجاری فعال، دارای جمعیت با استعداد و مزیتهای زیستمحیطی قابل توجه است که میتوان بر اساس آن برنامهریزی و پروژههای فناورانه را اجرا کرد.
وی با تقدیر از تیم مدیریتی منطقه آزاد ماکو افزود: تلاشهای تیم مدیریتی، فضایی مناسب را برای انتخاب شهر بهعنوان مرکز فناوری فراهم کرده است و امیدواریم پروژههای علمی و فناورانه با حمایت معاونت علمی و فناوری سریعاً به نتیجه برسند.
صدری مهر درباره سیاستهای حمایتی دولت توضیح داد و افزود: برای توسعه فناوری، ریسک تحقیق و توسعه بالا است و بخش خصوصی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی توان تحمل آن را نداشته باشد. دولت با ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی این ریسک را بر عهده گرفته و امکان تحقیق و توسعه را برای شرکتها با اطمینان فراهم میکند.
وی ادامه داد: طرحهایی که به نتیجه برسند، مورد حمایت رسمی قرار میگیرند و سازمان امور مالیاتی با صدور نامه به شرکتها، منابع لازم را برای توسعه پروژهها در اختیار آنان میگذارد. این اقدام زمینه سرمایهگذاری بیشتر و تولید دانشبنیان را فراهم میکند.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان همچنین با اشاره به برنامههای آینده اظهار کرد: با اغلب بانکهای کشور همکاری داریم و مراحل صدور اوراق فناوری و سرمایهگذاری در پروژهها در حال پیگیری است. در مرحله اول تمرکز ما بر تحقیق و توسعه و رسیدن به نتایج ملموس است و امیدواریم این اقدامات الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
صدری مهر در پایان ضمن تشکر از تلاشهای مستمر تیم فناوری و مدیران منطقه آزاد ماکو، تاکید کرد: این تعامل و حمایت دولت از پروژههای دانشبنیان میتواند اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزند و همکاری بین منطقه آزاد ماکو و معاونت علمی و فناوری ادامه خواهد داشت.