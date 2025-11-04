به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد صدری مهر، معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، در مراسم اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو، با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو گفت: این منطقه به دلیل ارتباط سنتی با کشورهای همسایه و فعالیت‌های تجاری فعال، دارای جمعیت با استعداد و مزیت‌های زیست‌محیطی قابل توجه است که می‌توان بر اساس آن برنامه‌ریزی و پروژه‌های فناورانه را اجرا کرد.

وی با تقدیر از تیم مدیریتی منطقه آزاد ماکو افزود: تلاش‌های تیم مدیریتی، فضایی مناسب را برای انتخاب شهر به‌عنوان مرکز فناوری فراهم کرده است و امیدواریم پروژه‌های علمی و فناورانه با حمایت معاونت علمی و فناوری سریعاً به نتیجه برسند.

صدری مهر درباره سیاست‌های حمایتی دولت توضیح داد و افزود: برای توسعه فناوری، ریسک تحقیق و توسعه بالا است و بخش خصوصی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی توان تحمل آن را نداشته باشد. دولت با ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی این ریسک را بر عهده گرفته و امکان تحقیق و توسعه را برای شرکت‌ها با اطمینان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: طرح‌هایی که به نتیجه برسند، مورد حمایت رسمی قرار می‌گیرند و سازمان امور مالیاتی با صدور نامه به شرکت‌ها، منابع لازم را برای توسعه پروژه‌ها در اختیار آنان می‌گذارد. این اقدام زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر و تولید دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان همچنین با اشاره به برنامه‌های آینده اظهار کرد: با اغلب بانک‌های کشور همکاری داریم و مراحل صدور اوراق فناوری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در حال پیگیری است. در مرحله اول تمرکز ما بر تحقیق و توسعه و رسیدن به نتایج ملموس است و امیدواریم این اقدامات الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

صدری مهر در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های مستمر تیم فناوری و مدیران منطقه آزاد ماکو، تاکید کرد: این تعامل و حمایت دولت از پروژه‌های دانش‌بنیان می‌تواند اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزند و همکاری بین منطقه آزاد ماکو و معاونت علمی و فناوری ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/