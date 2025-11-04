حسین گروسی:
توسعه فناوری و هوش مصنوعی در منطقه آزاد ماکو با تمرکز بر نسل هفتم مناطق آزاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در مراسم اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو، با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه فناوریهای نوین، بر ضرورت استفاده از دانشبنیانها و هوش مصنوعی در صنایع و کشاورزی منطقه تاکید و اعلام کرد: منطقه آزاد ماکو به عنوان نقطه اتصال نخبگان داخلی و بینالمللی، زیرساختهای گستردهای برای توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در مراسم اولین رویداد ملی روز فناوری ماکو در ابتدا گفت: با همت جوانان، دانشمندان و مردم کشور، روزبهروز دستاوردهای مهمی در کشور حاصل میشود و ما باید برای رسیدن به نقطه مطلوب در فناوری و خدمترسانی به جامعه تلاش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای نوین افزود: اگر بخواهیم در رقابت جهانی پیشرفت کنیم، نمیتوان با روشهای معمولی و تجهیزات قدیمی حرکت کرد؛ همانگونه که در مسابقه با خودروهای مدرن، بدون استفاده از ماشینهای پیشرفته نمیتوانیم برنده شویم.
گروسی گفت: هدف ما استفاده از فناوریهای روز در بخشهای مختلف است؛ از کشاورزی تا صنایع دانشبنیان. کشورهایی که موفق شدهاند درآمد سرانه بالایی داشته باشند، عمدتاً از فناوریهای نوین بهره بردهاند.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، با اشاره به نمونهای از پیشرفتهای منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: در این منطقه برای اولین بار کشت پسته و گردو با بهرهگیری از هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین در آبیاری و مدیریت زمین انجام شده است و این میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
وی در ادامه با توضیح ظرفیتهای مناطق آزاد گفت: در کشور ۱۸ منطقه آزاد داریم که با مناطق ویژه اقتصادی متفاوتند؛ این مناطق باید مرز مشخص داشته باشند و بسترهای صادراتی و فناوری را فراهم کنند. منطقه آزاد ماکو به دلیل نزدیکی به مسیرهای اروپا و آسیا، نقطه استراتژیک برای توسعه فناوری و ارتباط نخبگان داخلی و خارجی است.
گروسی بر اهمیت ایجاد انگیزه و زیرساخت برای شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و افزود: شرکتهایی که خارج از منطقه آزاد مستقرند، برای بهرهگیری از معافیتها و صادرات محصولاتشان، باید امکانات مناسبی در منطقه آزاد ماکو داشته باشند تا بتوانند از این بستر بهرهمند شوند.
وی همچنین بر برنامهریزیهای بلندمدت منطقه آزاد ماکو تاکید کرد و گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو به تصویب هیئت وزیران رسیده است و ما با همکاری معاونت علمی و فناوری، زیرساختهای لازم برای نسل هفتم مناطق آزاد و اتصال دادههای ملی و بینالمللی را فراهم کردهایم.
گروسی در پایان از تمامی دستاندرکاران و مسئولان برگزاری رویداد تشکر کرده و خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسات به همفکری و پیشبرد فناوریهای نوین در کشور منجر شود و منطقه آزاد ماکو به نمونهای موفق در کشور تبدیل شود.