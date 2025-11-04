در سفر اخیر دهقان دهنوی به عمان مطرح شد؛
تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و عمان
تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی، برگزاری کمیسیون مشترک و همایش تجاری در تهران بهمنظور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری عمان و تشکیل کمیته صنعتی دو کشور از مباحث مهم مطرح شده در سفر اخیرا رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت که با همراهی عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای این سازمان به عمان سفر کرده است، با معالی قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایهگذاری عمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در این دیدار بر تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک و همایش تجاری در تهران به منظور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری عمان مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.
وی افزود: همچنین بررسی موضوعات مرتبط با دو وزارتخانه از جمله موضوع کمیته صنعتی وپیشنویس کمیته صنعتی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود که مورد توافق دو طرف قرار گرفت. صورتجلسه یادداشت تفاهم کمیته صنعتی نیز به امضای دوطرف خواهد رسید.
امضای یادداشت تفاهم کمیته صنعتی ایران و عمان
ربیهاوی در ادامه ملاقات دهقان دهنوی با صالح بن سعید مَسَن، معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایهگذاری و معاون طرف عمانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دوکشور، در راستای توسعه مناسبات تجاری را از دیگر برنامههای این سفر بیان کرد و افزود: در این دیدار، مباحث اختصاصی بین دو معاون وزیر مطرح شد که موضوع موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور، برگزاری کمیته صنعتی و بررسی مباحثی در حوزه صنعتی دو کشور مطرح شد و در نهایت یادداشت تفاهمی میان دو معاون وزیر ایران و عمان به امضاء رسید.
ربیهاوی همچنین از دیدار دهقان دهنوی با رئیس اتاق بازرگانی عمان خبر داد و افزود: در این ملاقات مباحث تجاری دو طرف مورد بحث و تبادل قرار گرفت که مهمترین موضوعات شامل افزایش حجم تجارت بین دو کشور، برنامههای کمیسیون مشترک دو کشور که بهمن سال جاری در تهران برگزار میشود، حضور رئیس اتاق بازرگانی عمان در کمیسیون مشترک و دعوت از تجار و فعالان اقتصادی عمان در حاشیه برگزاری این کمیسیون مشترک در تهران است.
مدیرکل دفترغرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، مهمترین موضوع مورد بررسی در این سفر را روند برگزاری کمیته صنعتی بین دو کشور و امضای یادداشت تفاهم دراین زمینه عنوان کرد وافزود: در این سفر بندهای مختلفی از جمله همکاری شهرکهای صنعتی دو کشور، همکاری استاندارد، گمرکها، بخش خصوصی و پیگیری موافقتنامه تجارت ترجیحی و اجرایی شدن آن در ایران با توجه به اینکه عمانیها این مرحله را گذارندهاند و مصوبه سلطنت عمان را در این زمینه دارند، مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید از مناطق آزاد عمان
گفتنی است، بازدید از منطقه آزاد صحار که حدود ۲۴۰ کیلومتری مسقط قرار دارد و یکی از مناطق صنعتی، تجاری و خدماتی مهم عمان محسوب میشود، بازدید از شهرک صنعتی خزائن و منطقه اداری شهرکهای صنعتی مدائن و شهرک صنعتی رسیل و همچنین مرکز سرمایهگذاری عمان که زیر نظر وزارت تجارت عمان قرار دارد، از دیگر برنامههای سفر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت به عمان بوده است.