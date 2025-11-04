خبرگزاری کار ایران
امنیت غذایی بدون فناوری، دانش‌بنیان‌ها و ظرفیت نخبگانی، دست‌یافتنی نیست

کد خبر : 1709229
مدیرعامل بانک کشاورزی با حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نانو و میکرو، بر نقش راهبردی این بانک در تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: توسعه فناوری و نوآوری، شرط تحقق امنیت غذایی پایدار است.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نانو و میکرو که با هدف ارائه تازه‌ترین دستاوردها و محصولات حوزه نانو و با مشارکت بیش از ۱۲۰ شرکت و نهاد فعال برگزار شده است،  با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان عرصه نانوفناوری، به ‌ویژه فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در جریان بازدید از این نمایشگاه، با عماد احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری نانو دیدار کرد و طی این نشست، درباره نقش بانک کشاورزی در تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان، ضرورت حمایت از نخبگان و جوانان مستعد و راهکارهای گسترش تعاملات مشترک، گفتگو و تبادل نظر شد.

متقی‌نیا با اشاره به اقدامات بانک کشاورزی در حمایت از فناوری‌های نو و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با پردیس فناوری و دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: امروز دستیابی به امنیت غذایی بدون همکاری مؤثر بخش کشاورزی با شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری صحیح از فناوری ممکن نیست؛ و بانک کشاورزی در راستای رسالت خود، حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در کشاورزی و صنایع غذایی را در اولویت قرار داده و طرح‌های فناورانه در پرداخت تسهیلات در اولویت هستند.

وی تأکید کرد: برای گسترش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های مبتنی بر فناوری روز، افزایش سرمایه بانک کشاورزی ضرورتی راهبردی است و حمایت دولت می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای نخبگان کشور فراهم کند.

متقی نیا افزود: حمایت از جوانان مستعد، استفاده از ظرفیت بالای نخبگانی کشور و ایجاد امید و انگیزه در این قشر، می تواند راهگشای ما در همه بخش ها بویژه حوزه حساس امنیت غذایی کشور باشد.

شایان ذکر است؛ شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نانو و میکرو به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری از ۱۱ تا ۱۴ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می شود.

 

 

