دیدار دبیر و عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارتخانه با وزیر جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی، روز گذشته در دیدار با دبیر و عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دستور داد تا معاونت توسعه و منابع پیشنهادات کارگروه را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی،  روز گذشته در دیدار با دبیر و عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دستور داد تا معاونت توسعه و منابع پیشنهادات کارگروه را مورد بررسی قرار دهد

در این جلسه، یحیی عزیزی دبیر کارگروه درخواست داشت: باتوجه به بحران معیشتی اقدام عاجلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

نتیجه نظرسنجی و ارزیابی میزان رضایت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در استانها و سازمانهای تابعه، در پرداخت مزایای جانبی نیز  تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شد.

 

