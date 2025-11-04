همکاری بانک صادرات ایران و حوزه هنری در زمینه محیط زیست و کودکان/«یوز» با حمایت بانک صادرات ایران برای کودکان کار اکران شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اکران ویژه همزمان با برگزاری نشست توسعه همکاری‌های بانک صادرات ایران و حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. این نشست با حضور یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه، با هدف گسترش همکاری در زمینه شیوه‌های مدرن تأمین مالی تولید آثار هنری و حمایت از هنرمندان کشور برگزار شد.

یاسر مرادی در این نشست با اشاره به نقش بانک صادرات ایران در حمایت از فرهنگ و هنر اصیل کشور گفت: بانک صادرات ایران علاوه بر وظایف اصلی بانکداری و سودآوری، چند سال است که موضوع اقتصاد هنر را به صورت جدی دنبال می‌کند چراکه معتقد است حمایت از هنر هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که منافع آن به کل جامعه بازمی‌گردد.

او با اشاره به دلایل حمایت بانک از تولید انیمیشن «یوز» افزود: این فیلم در راستای حفاظت از محیط‌زیست که یکی از دغدغه‌های اصلی امروز کشور است، تولید شده و توجه ویژه به مخاطبان کودک و نوجوان نیز از اهداف اصلی ما در این همکاری بود.

مرادی همچنین از پایان مراحل آماده‌سازی محصول جدید پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» برای کودکان و نوجوانان همزمان با اکران عمومی «یوز» خبر داد و اظهار کرد: این محصول تا یک ماه آینده در اختیار کودکان و نوجوانان کشور قرار می‌گیرد تا زمینه آموزش مفاهیم بانکداری و فرهنگ‌سازی و تربیت صحیح مالی را فراهم کند.

در ادامه، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، با تقدیر از اقدامات بانک صادرات ایران گفت: فعالیت‌های بانک صادرات ایران در حمایت از فرهنگ و هنر کشور پیشرو و الهام‌بخش است. پیوند میان اقتصاد و هنر در جهان یک واقعیت پذیرفته‌ شده است، اما در کشور ما هنوز به بلوغ کامل نرسیده؛ با این حال، تجربه موفق همکاری با بانک صادرات ایران در تولید انیمیشن یوز، گامی ارزشمند در این مسیر به شمار می‌آید.

وی تأمین مالی آثار فاخر هنری را از دغدغه‌های اصلی فعالین و نخبگان حوزه فرهنگ دانست و افزود: اعتماد و همکاری شکل‌ گرفته میان بانک صادرات ایران و حوزه هنری، زمینه‌ساز تداوم تولید آثار فرهنگی و هنری اثرگذار خواهد بود.

در پایان این برنامه، با اشاره به نمایش بیش از ۷۰۰ هزار مرتبه‌ای فیلم انیمیشن «یوز» در سینماهای کشور و استقبال گسترده کودکان و نوجوانان از آن، اعلام شد که اکران این اثر تا ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

همچنین پس از اجرای نمایش عروسکی و اهدای هدایا، این فیلم برای ۲۸۰ کودک کار نیز به نمایش درآمد.

انیمیشن «یوز» به عنوان نخستین فیلم سینمایی تولید شده با حمایت بانک صادرات ایران در حوزه کودک و نوجوان، نمادی از هم‌افزایی اقتصاد و فرهنگ در مسیر تحقق مسئولیت اجتماعی و ترویج ارزش‌های انسانی است.

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین بانک‌های کشور، همواره در کنار ایفای نقش مؤثر در نظام مالی و اقتصادی، در زمینه‌های مسئولیت اجتماعی، حمایت از فرهنگ و هنر، حفاظت از محیط‌زیست و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه نیز حضوری فعال و الهام‌بخش داشته است.

