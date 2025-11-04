جابهجایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن کالا در هفت ماهه امسال
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن انواع کالاطی سال جاری و رشد ۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح راههای کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی با اشاره به صدور ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه در بازه زمانی یاد شده، گفت: در این مدت، ۱۴ میلیون تُن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل و در سطح شبکه راههای کشور جابهجا شده و با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا خاطرنشان کرد: همچنین حمل بیش از ۱۱۴ میلیون تُن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در کشور، از افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر میدهد.
حمداللهی افزود: جابهجایی انواع کالا در سطح شبکه راههای کشور توسط ۴۸۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال با میانگین عمر کمتر از ۱۹ سال انجام میشود، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه وانتبار دارای کارت هوشمند در حوزه بینشهری فعالیت میکنند.
وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۵۷۰ هزار راننده در بخش حملونقل کالای بینشهری، افزود: هماکنون ۵۸۵۶ شرکت و مؤسسه حملونقل کالا نیز در کشور در حال فعالیت و خدماترسانی در حوزه جابهجایی و تأمین کالاهای مورد نیاز هموطنان هستند.