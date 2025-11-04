خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن کالا در هفت ماهه امسال

جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن کالا در هفت ماهه امسال
کد خبر : 1708999
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن انواع کالاطی سال جاری و رشد ۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح راه‌های کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی با اشاره به صدور ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه در بازه زمانی یاد شده، گفت: در این مدت، ۱۴ میلیون تُن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل و در سطح شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده و با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا خاطرنشان کرد: همچنین حمل بیش از ۱۱۴ میلیون تُن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در کشور، از افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد.

حمداللهی افزود: جابه‌جایی انواع کالا در سطح شبکه راه‌های کشور توسط ۴۸۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال با میانگین عمر کمتر از ۱۹ سال انجام می‌شود، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه وانت‌بار دارای کارت هوشمند در حوزه بین‌شهری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۵۷۰ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل کالای بین‌شهری، افزود: هم‌اکنون ۵۸۵۶ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل کالا نیز در کشور در حال فعالیت و خدمات‌رسانی در حوزه جابه‌جایی و تأمین کالاهای مورد نیاز هموطنان هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ